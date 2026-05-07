कैदी से हुआ महिला जेलर को प्यार, जेल से बाहर निकलने पर किया ऐसा काम; बजरंग दल के कार्यकर्ता भी बजाने लगें ताली

Kaidi Jailer Love Story: मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले से एक अनोखी लव स्टोरी सामने आई है. सेंट्रल जेल सतना में पोस्टेड मुस्लिम महिला असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट फिरोज़ा खातून ने हिंदू रीति-रिवाजों से एक ऐसे युवक से शादी की, जिसे पहले मर्डर के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा हो चुकी थी.

रीवा की रहने वाली फिरोज़ा खातून सेंट्रल जेल सतना में असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर पोस्टेड हैं. ड्यूटी के दौरान उनकी मुलाकात छतरपुर ज़िले के चंदला के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह से हुई. धर्मेंद्र जेल में वारंट पर काम करता था, जबकि फिरोज़ा वारंट इंचार्ज थीं. इसी दौरान पहले उनकी दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया.

चार साल पहले जेल से रिहा हुए धर्मेंद्र सिंह

करीब चार साल पहले जेल से रिहा हुए धर्मेंद्र सिंह और फिरोज़ा खातून ने समाज और परिवार की बुरी बातों के बावजूद साथ रहने का फ़ैसला किया. 5 मई को उन्होंने लवकुशनगर के एक मैरिज हाउस में हिंदू रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रों के साथ शादी कर ली.

शादी के खिलाफ थे घरवाले

इस शादी की खास बात यह थी कि मुस्लिम ऑफिसर का परिवार कथित तौर पर इस शादी से नाखुश था और शादी में शामिल नहीं हुआ. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर कन्यादान की रस्म पूरी की. शादी में मौजूद लोगों ने इसे भाईचारे और इंसानियत की मिसाल बताया.शादी की खबर आते ही सतना की सेंट्रल जेल समेत पूरे इलाके में यह चर्चा का विषय बन गया. कैदियों से लेकर जेल अधिकारियों तक, हर कोई इस अनोखी शादी पर चर्चा करता दिखा.

जेल में बिताए 14 साल

गौरतलब है कि धर्मेंद्र सिंह को 2007 में चंदला नगर परिषद के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट कृष्ण दत्त दीक्षित की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था. हत्या के बाद शव को जमीन में दफना दिया गया था. कोर्ट ने इस विवादित मामले में धर्मेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. करीब 14 साल जेल में बिताने के बाद, अच्छे व्यवहार के आधार पर उसे रिहा कर दिया गया.

अब यह लव मैरिज पूरे बुंदेलखंड इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. लोग इसे गंगा-जमुनी तहजीब, प्यार और सामाजिक सौहार्द की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं.