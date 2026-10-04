Jabalpur Crime: काम का बहाना बनाकर होटल पहुंचा पति, पीछे-पीछे पहुंची पत्नी; Room 103 खुलते ही मचा हाई-वोल्टेज ड्रामा, VIDEO वायरल!

Jabalpur Wife Caught Husband: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से रिश्तों की बेवफाई और हाई-वोल्टेज ड्रामे का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गढ़ा थाना क्षेत्र के देवताल स्थित होटल बैलेंसिंग रॉक में शुक्रवार को उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब एक महिला अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ने के लिए होटल जा धमकी. महिला को पिछले कुछ समय से अपने पति के अवैध संबंधों पर शक था और उसने अपने पति के मोबाइल फोन से ही होटल में मिलने जाने की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी. काम का बहाना बनाकर घर से निकलने वाले पति का जब पत्नी ने पीछा किया और होटल के रूम नंबर 103 का दरवाजा खुलवाया, तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. पति को दूसरी महिला के साथ बेड पर आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने वहीं हंगामा शुरू कर दिया.

मोबाइल से मिला सुराग और होटल तक का पीछा

बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला को काफी समय से यह अंदेशा था कि उसके पति अरुण यादव का किसी अन्य महिला के साथ चक्कर चल रहा है. शुक्रवार को जब उसने पति का मोबाइल चेक किया, तो उसे पता चला कि उसका पति होटल में किसी से मिलने जा रहा है. पति के घर से निकलते ही महिला ने उसका चुपचाप पीछा किया और देवताल स्थित होटल बैलेंसिंग रॉक पहुंच गई. जब उसने होटल के स्टाफ की मदद से रूम नंबर 103 का दरवाजा खुलवाया, तो उसका पति अपनी तथाकथित प्रेमिका के साथ कमरे में मौजूद मिला.

‘सहकर्मी’ बताकर टालता था बात, एक साल से चल रहा था खेल

हंगामे के दौरान पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति और उस महिला के बीच पिछले करीब एक साल से गुप्त संबंध चल रहे थे. जब भी पत्नी को शक होता और वह इस बारे में सवाल पूछती, तो पति उस महिला को अपनी ‘सहकर्मी’ (Colleague) बताकर बात को टाल देता था और झूठ बोलकर अपना बचाव करता था. लेकिन इस बार पत्नी ने उसे रंगे हाथ पकड़ने की ठान रखी थी. कमरे में दोनों को एक साथ देखते ही पत्नी का सब्र टूट गया और उसने वहीं पति की जमकर पिटाई कर दी, जिससे होटल परिसर में हड़कंप मच गया.

“शक हुआ तो पत्नी ने पति का पीछा किया… होटल पहुंचते ही जो नजारा दिखा, वहीं मच गया बवाल! 😱” जबलपुर के शारदा चौक में एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति को दूसरी महिला के साथ होटल के बाहर देख लिया। बताया जा रहा है कि फोन पर मिले मैसेज के बाद महिला को शक हुआ था और उसने पति का पीछा किया। होटल के बाहर जमकर हंगामा हुआ और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि, वायरल दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आप होते तो ऐसी स्थिति में क्या करते? — Jamwant Maurya (@JamwantM) October 4, 2026

थाने पहुंचा मामला और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस हंगामे की सूचना मिलते ही गढ़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को थाने ले आई. थाने में भी काफी देर तक विवाद और हंगामा जारी रहा. इस पूरी घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पारिवारिक कलह की यह खौफनाक तस्वीर साफ देखी जा सकती है. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

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