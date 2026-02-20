Home > मध्य प्रदेश > Jabalpur Riot: छोटी सी चिंगारी बनी आग! जबलपुर में मस्जिद-मंदिर पर क्यों हुआ जमकर पथराव? काबू में नहीं आ रहे थे दंगाई

Jabalpur Violence: मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है. दरअसल, जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में गुरुवार रात करीब 9 बजे किसी विवाद के को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया. बता दें कि एक धार्मिक जगह के बाहर रेलिंग तोड़ने से गुस्साए दोनों ग्रुप ने एक-दूसरे पर पत्थरबाजी की है.

By: Heena Khan | Last Updated: February 20, 2026 8:07:59 AM IST

Jabalpur Violence: मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है. दरअसल, जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में गुरुवार रात करीब 9 बजे किसी विवाद के को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया. बता दें कि एक धार्मिक जगह के बाहर रेलिंग तोड़ने से गुस्साए दोनों ग्रुप ने एक-दूसरे पर पत्थरबाजी की है. जानकारी के मुताबिक कुछ लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं. साथ ही आपको बता दें इस हादसे में पुलिस ने दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े. तनाव इतना बढ़ गया है कि कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय मौके पर पहुंच गए. अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है. पुलिस का दावा है कि स्थिति काबू में है और जांच के बाद केस दर्ज करने की बात कही है.

मंदिर मस्जिद को लेकर हुआ विवाद 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना सिहोरा के वार्ड नंबर 5 के आजाद चौक की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक दुर्गा मंदिर और मस्जिद आमने-सामने हैं. वहीं रात करीब 9 बजे मंदिर में आरती हो रही थी. उसी समय कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे. किसी बात को लेकर दोनों समुदायों के युवकों के बीच तीखी बहस हो गई. इस दौरान कुछ लोगों ने नारे लगाकर माहौल खराब कर दी है. इसी बीच, एक युवक ने दुर्गा मंदिर की ग्रिल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. इससे हिंदू युवक भड़क गए और हाथापाई हो गई. थोड़ी देर बाद, कई मुस्लिम युवक आ गए और मंदिर परिसर में घुसने लगे.

छोड़े गए आंसू गैस के गोले 

बता दें कि इस विवाद ने हिंसक रूप कब धारण कर लिया पता ही नहीं चला, झगड़ा इतना बढ़ गया था की संभालना मुश्किल हो गया. दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर के लिए कहासुनी हुई. मुस्लिम पक्ष ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. यह हंगामा करीब 10 मिनट तक चलता रहा. अचानक हुए पत्थरबाजी और हमले से भगदड़ मच गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. दंगाइयों को काबू करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए. इसके बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया. तनाव को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस सुपरिटेंडेंट संपत उपाध्याय मौके पर पहुंचे.

Tags: jabalpur violenceMP NewsMP Riots
