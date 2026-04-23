Jabalpur shooting news: जबलपुर में बेखौफ बदमाश,इंजीनियर पर जानलेवा हमला,सिर में मारी गोली

Jabalpur shooting news: मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना ने शहर को दहला दिया. रांझी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक सिविल इंजीनियर को निशाना बनाकर सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए. जानकारी के अनुसार, बड़ा पत्थर इलाके में रहने वाले क्लेरिंस, जो पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, सुबह करीब 8 बजे अपनी बाइक (MP 20 NW 1145) से काम पर जा रहे थे. तभी पहले से घात लगाए दो नकाबपोश बदमाशों ने उनका रास्ता रोका और बेहद करीब से सिर में गोली मार दी.

गोली लगते ही सड़क पर गिरे, मचा हड़कंप

गोली लगते ही क्लेरिंस लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सुबह का समय होने के कारण लोगों की आवाजाही थी, जिससे आसपास के लोग तुरंत मौके पर जुट गए, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर बाइक से फरार हो गए.

सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश

सूचना मिलते ही सीएसपी सतीश साहू और थाना प्रभारी उमेश गोलहनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और वह वेंटिलेटर पर है. पुलिस को घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध युवक भागते नजर आए हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है.

पुरानी रंजिश की आशंका, शहर में नाकेबंदी

पुलिस की शुरुआती जांच में यह हमला सुनियोजित प्रतीत हो रहा है. पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग के चलते पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. पुलिस क्लेरिंस के कॉल रिकॉर्ड और संबंधों की जांच कर रही है. वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं.

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