Jabalpur Salt Theft: जबलपुर में ‘नमक’ पर हाथ साफ, एक्टिवा सवार चोर का कारनामा; CCTV में कैद अजीबोगरीब चोरी

Jabalpur Salt Theft: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है. चोरी की वारदातें तो आपने बहुत सुनी होंगी, कहीं सोना-चांदी, कहीं नकदी, तो कहीं महंगे सामान- लेकिन जबलपुर में एक चोर ने नमक को ही अपना निशाना बना लिया. जी हां, यह अजीबोगरीब चोरी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. पूरा मामला संजीवनी नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां स्थित तीरथ किराना स्टोर के बाहर रखी नमक की बोरियों पर एक अज्ञात चोर ने हाथ साफ कर दिया. घटना उस समय की बताई जा रही है, जब दुकान बंद थी और आसपास ज्यादा आवाजाही नहीं थी. इसी मौके का फायदा उठाकर एक एक्टिवा सवार युवक दुकान के सामने पहुंचता है और बड़ी ही चालाकी से वारदात को अंजाम देता है.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी बिना किसी डर या घबराहट के दुकान के बाहर रुकता है, इधर-उधर नजर दौड़ाता है और फिर नमक की बोरियों को उठाकर अपनी एक्टिवा पर रखने लगता है. उसकी हरकतों से ऐसा लगता है मानो वह कोई ग्राहक हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह चोरी कर मौके से फरार हो जाता है. यह घटना इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि नमक कोई महंगा सामान नहीं है, लेकिन फिर भी चोर ने इसे निशाना बनाया. इससे यह साफ जाहिर होता है कि अब अपराधी छोटी-छोटी चीजों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और जहां मौका मिलता है, वहीं हाथ साफ कर देते हैं.

स्थानीय व्यापारियों में चिंता का माहौल

स्थानीय व्यापारियों में इस घटना के बाद चिंता बढ़ गई है. उनका कहना है कि अगर दुकान के बाहर रखा सामान्य सामान भी सुरक्षित नहीं है, तो बड़े नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है. कई दुकानदार अब अपने सामान को बाहर रखने से बच रहे हैं और सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम करने पर विचार कर रहे हैं. वहीं, इस मामले में पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई है. संजीवनी नगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

‘नमक चोरी’ बना चर्चा का विषय

इस पूरी घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, जहां अब नमक जैसी चीज भी सुरक्षित नहीं रह गई है. यह मामला भले ही सुनने में हल्का लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश गंभीर है-अपराधी अब हर स्तर पर सक्रिय हैं और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है. जबलपुर की यह ‘नमक चोरी’ अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है. सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं-कोई इसे मजाक में ले रहा है तो कोई इसे सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक बता रहा है.

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