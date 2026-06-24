Rani Durgavati Balidan Diwas Live: रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, अर्पित की श्रद्धांजलि

MP CM Mohan Yadav Live From Rani Durgavati Balidan Diwas 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (बुधवार) जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पोस्ट कर लिखा- ‘परम पराक्रमी, महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. मातृभूमि की रक्षा के लिए आपका शौर्य, अदम्य साहस और रणकौशल देश के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जो विशेष रूप से बेटियों के लिए प्रेरणादायक है.

वहीं बुधवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रगौरव की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की. उन्होंने मुगल सत्ता के समक्ष कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया. ऐसी वीरांगना रानी दुर्गावती को उनके बलिदान दिवस पर शत्-शत् नमन.