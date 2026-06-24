Home > मध्य प्रदेश > Rani Durgavati Balidan Diwas Live: रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, अर्पित की श्रद्धांजलि

Rani Durgavati Balidan Diwas Live: रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, अर्पित की श्रद्धांजलि

Rani Durgavati Balidan Diwas 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

By: Hasnain Alam | Last Updated: June 24, 2026 12:36:11 PM IST

रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव
रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव


MP CM Mohan Yadav Live From Rani Durgavati Balidan Diwas 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (बुधवार) जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की.

You Might Be Interested In

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पोस्ट कर लिखा- ‘परम पराक्रमी, महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. मातृभूमि की रक्षा के लिए आपका शौर्य, अदम्य साहस और रणकौशल देश के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जो विशेष रूप से बेटियों के लिए प्रेरणादायक है.

वहीं बुधवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रगौरव की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की. उन्होंने मुगल सत्ता के समक्ष कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया. ऐसी वीरांगना रानी दुर्गावती को उनके बलिदान दिवस पर शत्-शत् नमन.

Tags: Mohan YadavMP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश के मौसम में जरूर खाएं ये फल, strong रहेगी...

June 24, 2026

बंदिनी की संतू बनीं मां, इंस्टाग्राम पर साझा कि लाडली...

June 23, 2026

अंशुला कपूर का ग्लैमरस Pre-Bridal लुक!

June 23, 2026

गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?

June 23, 2026

अयोध्या के 5 दर्शनीय धार्मिक स्थल

June 23, 2026

ज्यादा मेथी खाने के नुकसान

June 23, 2026
Rani Durgavati Balidan Diwas Live: रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, अर्पित की श्रद्धांजलि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rani Durgavati Balidan Diwas Live: रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, अर्पित की श्रद्धांजलि
Rani Durgavati Balidan Diwas Live: रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, अर्पित की श्रद्धांजलि
Rani Durgavati Balidan Diwas Live: रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, अर्पित की श्रद्धांजलि
Rani Durgavati Balidan Diwas Live: रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, अर्पित की श्रद्धांजलि