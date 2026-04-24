Jabalpur illegal liquor: जबलपुर के चरगवां में कानून व्यवस्था ध्वस्त, अवैध शराब-रेत माफिया के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

Jabalpur illegal liquor: जबलपुर जिले के चरगवां थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों का जाल तेजी से फैलता नजर आ रहा है. गांव-गांव में कच्ची शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है, वहीं नर्मदा नदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन भी बेखौफ जारी है. इन हालातों से परेशान ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

गांव-गांव में कच्ची शराब का फैलता कारोबार

जानकारी के अनुसार चरगवां थाना अंतर्गत ग्राम डभोला, रमपुरी, छपरा, सेमरा सहित कई गांवों में अवैध कच्ची शराब का धंधा जोरों पर है. हालात यह हैं कि दिन-रात खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, जिससे क्षेत्र में विवाद और झगड़े की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध शराब कारोबार का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ रहा है. शराब के नशे में घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे परिवारों का माहौल खराब हो रहा है और सामाजिक ताना-बाना प्रभावित हो रहा है.

बच्चों का भविष्य भी खतरे में

चिंता की बात यह भी है कि इस माहौल का असर बच्चों पर भी पड़ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार नाबालिग बच्चे भी नशे की लत की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है. क्षेत्र में नर्मदा नदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का खेल भी धड़ल्ले से जारी है. नियमों को दरकिनार कर दिन-रात रेत निकाली जा रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है और शासन को राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है.

सड़क किनारे शराब दुकान से बढ़ रही समस्या

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चरगवां क्षेत्र की मुख्य सड़क पर स्थित शराब दुकान के कारण आए दिन अव्यवस्था और हादसों की स्थिति बनी रहती है. सड़क किनारे शराब की उपलब्धता से राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर से मांग की है कि अवैध शराब के कारोबार पर तत्काल रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही नर्मदा से हो रहे अवैध रेत उत्खनन को बंद कराया जाए और मुख्य सड़क पर स्थित शराब दुकान को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए. गश्त बढ़ाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने की अपील ग्रामीणों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की भी मांग की है, ताकि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और आमजन को सुरक्षित माहौल मिल सके.

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