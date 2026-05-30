MP Crime: कोई हिंदू नहीं मिल रहा क्या? होटल में दो मस्लिम लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई हिंदू महिला, अश्लील वीडियो में बारी-बारी…

MP Crime News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर का बताया जा रहा है. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि जबलपुर के होटल सुकून में दो मुस्लिम युवकों के साथ एक हिंदू महिला पकड़ी गई है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां छापा मारकर दो मुस्लिम युवकों को महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया. मौके पर जमकर हंगामा हुआ. कमरे से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है.

वीडियो में दिख रहा है कि इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला को जमकर फटकारा. एक कार्यकर्ता ने कहा कि ‘शर्म बेच खाई हो, कोई हिंदू लड़का नहीं मिल रहा क्या.’ दोनों युवकों के फोन से महिला की पुरानी अश्लील वीडियो भी बरामद हुई है, जिसमें यह दोनों बारी-बारी से गलत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और गहनता से मोबाइल की जांच की जा रही है.

युवक और महिला संदिग्ध हालत में मिले

बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि एक महिला, एक अन्य युवती को अपनी कार में लेकर कटंगी बाइपास स्थित होटल सुकून पहुंची है. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उन्होंने होटल के कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया. जब एक कमरे को खुलवाया गया, तो वहां युवक और महिला संदिग्ध हालत में मिले. कमरे का नजारा देखते ही कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया.

होटल में एक हिंदू महिला दो मुस्लिम युवक के साथ संदिग्ध हालत में मिली। मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बजरंग दल और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारा। बताया जा रहा है कि होटल “सुकून” में एक हिंदू महिला दो मुस्लिम युवकों के साथ संदिग्ध हालत में मिली। pic.twitter.com/fCvnYoRro4 — Shaurya Mishra (@shauryabjym) May 27, 2026

दोनों युवकों के साथ मारपीट

कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों को कमरे से बाहर निकाला और होटल परिसर में उनके साथ मारपीट भी की. माढ़ोताल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को काबू में करते हुए दोनों युवकों और महिलाओं को अपनी हिरासत में ले लिया.

वहीं जब पुलिस आरोपियों को पकड़कर अपने वाहन में बैठा रही थी, तब भी कुछ उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही युवकों के साथ मारपीट कर दी. हालांकि, पुलिस ने सभी को सुरक्षित वाहन में बैठाया और थाने ले गई. आगे की कार्रवाई जारी है. वहीं सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है.