‘लाइफ जैकेट थी, नाचने के चक्कर में नहीं पहनी’, जबलपुर क्रूज के पायलट का चौंकाने वाला दावा

Jabalpur Cruise Pilot Statement: मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज़ हादसे को लेकर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं. कई चश्मदीदों का दावा है कि यात्रियों को पहले से लाइफ़ जैकेट नहीं दी गई थीं. जब नाव में पानी भरने लगा, तब जाकर लोगों को जल्दबाज़ी में लाइफ़ जैकेट बांटी गईं. इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें क्रू के सदस्य नाव में पानी भरने के बाद ही लाइफ़ जैकेट निकालते हुए दिख रहे हैं.

इसके अलावा, यह भी आरोप है कि क्रू के सदस्यों को मौसम खराब होने की चेतावनी मिली थी; फिर भी, इन चेतावनियों के बावजूद नाव को किनारे की ओर वापस नहीं मोड़ा गया. अब, क्रूज़ के पायलट महेश पटेल ने इन सभी आरोपों पर अपना बयान जारी किया है.

क्रूज के पायलट महेश पटेल ने क्या कहा?

क्रूज के पायलट महेश पटेलका कहना है कि जब क्रूज़ पहली बार रवाना हुआ था, तब कोई तूफ़ान नहीं था. उनका दावा है कि हालात वापसी की यात्रा के दौरान ही बिगड़े. साथ ही, उन्होंने कहा कि लाइफ जैकेट सभी को बांटी गई थीं, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें नहीं पहना क्योंकि वे नाचने-गाने में मग्न थे. जब मैं निकला था, तब कोई तूफ़ान या तेज हवा नहीं थी; बस हल्की-हल्की हवा चल रही थी. जब लौटने का समय हुआ, तो हवा की रफ़्तार बढ़ गई. नतीजतन, सभी को लाइफ़ जैकेट बांटी गईं. अचानक, हवा और भी तेज़ हो गई. हमने नाव को किनारे की ओर वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारी पूरी कोशिश के बावजूद, तेज हवाओं के कारण ऐसा करना नामुमकिन हो गया. सभी यात्रियों को लाइफ़ जैकेट दी गई थीं, लेकिन कुछ लोग नाच रहे थे और उन्होंने उन्हें नहीं पहना.

उन्होंने आगे बताया कि अचानक, नाव में पानी भरने लगा; मैं इसे किसी भी किनारे तक नहीं ले जा पाया, और आख़िरकार यह पलट गई. हम किनारे से लगभग 50 से 60 मीटर दूर थे. मैंने पिछले तीन दिनों से कुछ नहीं खाया है. वे भयानक दृश्य बार-बार मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं. मैं सो नहीं पा रहा हूं. मुझे बहुत गहरा पछतावा हो रहा है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि किसी और को कभी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े. महेश ने बताया कि क्रूज़ नाव का नियमित रखरखाव हर सोमवार को किया जाता है. जब उनसे घटना के समय मौसम की चेतावनियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मौसम की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी. मेरी नाव किसी भी चीज से नहीं टकराई. मैंने अपनी तरफ़ से वह सब कुछ किया जो एक इंसान कर सकता था.

चार अब भी लापता

घटना के वक्त नाव पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे. इनमें से 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. अन्य लोगों को बचा लिया गया है. लापता एक शख्स और तीन बच्चों की तलाश के लिए शनिवार को सेना के गोताखोरों और आपदा राहत टीम ने खोज अभियान का दायरा बढ़ा दिया.

अधिकारियों के अनुसार, हादसे में नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि क्रूज में सवार 41 में से 28 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया. उन्होंने बताया कि पुलिस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है. अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि नर्मदा नदी पर बने इस बांध के ‘बैकवॉटर’ क्षेत्र में तलाशी का दायरा बढ़ाकर पांच किलोमीटर कर दिया गया है. पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह पांच बजे से आगरा से हवाई मार्ग के जरिए पहुंचे सेना के 20 गोताखोर समेत 200 से अधिक बचावकर्मी तलाश अभियान में जुटे हैं.

ये लोग हैं लापता

लापता लोगों में खमरिया आयुध कारखाने के कर्मचारी कमराज, उनका पांच साल का बेटा तमिल, छह साल की बेटी विजय सोनी और पांच ,साल का मयूरम शामिल हैं. मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में मर्ग दर्ज कर लिया गया है और शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता लापता लोगों को खोजने की है. जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी.

जांचकर्ताओं के अनुसार, प्रस्थान स्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में 43 लोगों को क्रूज की ओर जाते देखा जा सकता है जबकि अब तक 41 यात्रियों की पहचान की पुष्टि हो चुकी है. जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने भी चार लोगों के लापता होने की पुष्टि की है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और स्थानीय गोताखोरों द्वारा चलाया जा रहा बचाव अभियान सुबह करीब नौ बजे तेज हवाओं के कारण कुछ देर प्रभावित हुआ. राज्य सरकार ने शुक्रवार को घटना की जांच के आदेश दिए और लापरवाही तथा सुरक्षा चूक के आरोपों के बाद तीन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया. साथ ही, समान प्रकार की नौकाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई है.

‘आखिरी समय में बांटे लाइफ जैकेट’- चश्मदीद

पर्यटन विभाग द्वारा संचालित यह क्रूज गुरुवार शाम करीब छह बजे अचानक आए तूफान के दौरान डूब गई थी. शुक्रवार को मलबा बरामद कर लिया गया था, जिसके बाद पुष्टि हुई कि अंदर कोई अन्य शव नहीं है. चश्मदीदों के मुताबिक तेज हवाओं के कारण पानी में तेज लहरें उठने लगीं जिससे यात्रियों ने शोर मचाया और चालक दल से क्रूज को किनारे ले जाने की मांग की. क्रूज में मौजूद रहे एक व्यक्ति ने चालक दल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अंतिम समय में लाइफ जैकेट के लिए अफरा-तफरी मच गई थी.