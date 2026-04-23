Home > मध्य प्रदेश > Jabalpur news: जबलपुर में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते मौत के मुंह में समाईं तीन मासूम बच्चियां, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Jabalpur news: जबलपुर में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते मौत के मुंह में समाईं तीन मासूम बच्चियां, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Jabalpur news: जबलपुर के बरगी क्षेत्र में नहर में गिरने से तीन बच्चियां बह गईं. तेज बहाव के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका. पुलिस, गोताखोर और SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 23, 2026 3:18:37 PM IST

नहर में गिरीं तीन बच्चियां, तेज बहाव में बह गईं
नहर में गिरीं तीन बच्चियां, तेज बहाव में बह गईं


Jabalpur news: मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हृदयविदारक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. बरगी थाना क्षेत्र की नहर में तीन नाबालिग बच्चियां गिरकर तेज बहाव में बह गईं, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.  थाना क्षेत्र के सालीवाड़ा कटियाघाट स्थित नहर में गुरुवार दोपहर यह दर्दनाक हादसा हुआ. शीतल पटेल, तनु पटेल और सानिया पटेल नहर किनारे बैठी थीं, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से एक-एक कर गहरे पानी में जा गिरीं.

You Might Be Interested In

तेज बहाव में बह गईं

नहर का जलस्तर अधिक और पानी का बहाव काफी तेज था, जिससे बच्चियों को संभलने का मौका नहीं मिला. मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में तीनों बच्चियां आंखों से ओझल हो गईं.

पुलिस और SDRF की टीम ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही बरगी थाना प्रभारी निलेश दोहरे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों के साथ-साथ एसडीआरएफ (SDRF) की टीम को भी बुलाया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.

You Might Be Interested In

परिजनों में कोहराम, तलाश जारी

तेज बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं. खबर लिखे जाने तक बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. घटनास्थल पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद हैं. पुलिस का कहना है कि बच्चियों की तलाश जारी रहेगी.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

You Might Be Interested In
Tags: Bargi canal accidentgirls drowned MPjabalpur news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Jabalpur news: जबलपुर में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते मौत के मुंह में समाईं तीन मासूम बच्चियां, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jabalpur news: जबलपुर में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते मौत के मुंह में समाईं तीन मासूम बच्चियां, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Jabalpur news: जबलपुर में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते मौत के मुंह में समाईं तीन मासूम बच्चियां, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Jabalpur news: जबलपुर में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते मौत के मुंह में समाईं तीन मासूम बच्चियां, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Jabalpur news: जबलपुर में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते मौत के मुंह में समाईं तीन मासूम बच्चियां, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी