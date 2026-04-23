Jabalpur news: जबलपुर में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते मौत के मुंह में समाईं तीन मासूम बच्चियां, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Jabalpur news: मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हृदयविदारक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. बरगी थाना क्षेत्र की नहर में तीन नाबालिग बच्चियां गिरकर तेज बहाव में बह गईं, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. थाना क्षेत्र के सालीवाड़ा कटियाघाट स्थित नहर में गुरुवार दोपहर यह दर्दनाक हादसा हुआ. शीतल पटेल, तनु पटेल और सानिया पटेल नहर किनारे बैठी थीं, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से एक-एक कर गहरे पानी में जा गिरीं.

तेज बहाव में बह गईं

नहर का जलस्तर अधिक और पानी का बहाव काफी तेज था, जिससे बच्चियों को संभलने का मौका नहीं मिला. मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में तीनों बच्चियां आंखों से ओझल हो गईं.

पुलिस और SDRF की टीम ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही बरगी थाना प्रभारी निलेश दोहरे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों के साथ-साथ एसडीआरएफ (SDRF) की टीम को भी बुलाया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.

परिजनों में कोहराम, तलाश जारी

तेज बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं. खबर लिखे जाने तक बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. घटनास्थल पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद हैं. पुलिस का कहना है कि बच्चियों की तलाश जारी रहेगी.

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