Jabalpur sadhu murder: जमीन विवाद में गई जान? बरगी डैम में साधु की हत्या, कुटिया में मिला खून से सना शव

Jabalpur sadhu murder: जबलपुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर बरगी डैम क्षेत्र में एक साधु की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है. शनिवार दोपहर सामने आए इस मामले में 65 वर्षीय तारापुरी महाराज का शव उनकी कुटिया में खून से लथपथ हालत में मिला. शरीर पर धारदार हथियार से किए गए 5 से 6 गहरे वार के निशान पाए गए हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि उनकी हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है.

मजदूरों ने देखा खौफनाक मंजर

घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब निर्माणाधीन मंदिर में काम करने मजदूर पहुंचे. साधु रोज की तरह बाहर नहीं दिखे तो उन्हें शक हुआ. कुटिया के अंदर जाकर देखा तो तारापुरी महाराज मृत अवस्था में पड़े थे. उनका शव खून से सना हुआ था, जिसे देखकर मजदूरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

बाइक के नीचे दबा मिला शव

मौके पर साधु की बाइक गिरी हुई मिली, जिसके नीचे उनका शव दबा था. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों और साधु के बीच हाथापाई हुई होगी. घटनास्थल से एक घड़ी भी बरामद हुई है, जो बाइक में फंसी हुई थी. पुलिस इस घड़ी को अहम सुराग मानकर जांच कर रही है कि यह मृतक की है या किसी हमलावर की.

पुलिस-एफएसएल टीम ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही बरगी थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच, एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जमीन विवाद बना हत्या की बड़ी वजह?

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तारापुरी महाराज मूल रूप से सिवनी जिले के ईश्वरपुर गांव के रहने वाले थे. वहां उनकी करीब चार एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है. इसी जमीन को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस को शक है कि इसी विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई हो सकती है. जानकारी के अनुसार, साधु एक दिन पहले सिवनी तहसील में जमीन विवाद के मामले में पेशी पर गए थे. वहां भी विवाद होने की बात सामने आई है.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस इस कड़ी को जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है और सिवनी में परिजनों व परिचितों से पूछताछ की तैयारी कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. तकनीकी साक्ष्य, घटनास्थल से मिले सुराग और पारिवारिक विवाद को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया जाएगा.

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