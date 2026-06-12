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International Yoga Day: एमपी के सीएम मोहन यादव का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर संदेश, विकसित भारत के निर्माण में दें योगदान

International Yoga Day 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसने आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है.

By: Hasnain Alam | Published: June 12, 2026 12:54:59 PM IST

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर संदेश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर संदेश


International Yoga Day 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर 11 जून को विशेष संदेश जारी किया है. उन्होंने इस संदेश में योग की महत्ता तो बताई ही साथ ही, आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले योग के विशेष ऑनलाइन सत्र की जानकारी भी दी है. उन्होंने हर उम्र के नागरिकों से अपील की है कि वे इस सत्र में जरूर शामिल हों. इस तरह के कार्यक्रमों से ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है.  

मुख्यमंत्री ने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसने आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जन-आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है.

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14 जून को विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन

उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 7वें काउंटडाउन के अवसर पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 14 जून को प्रातः 6:30 बजे से 7:35 बजे तक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को योग से जोड़ते हुए स्वस्थ, जागरूक एवं निरोग समाज का निर्माण करना है.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मैं प्रदेश के सभी नागरिकों-युवाओं-महिलाओं-वरिष्ठजनों-विद्यार्थियों-शासकीय सेवकों-सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूं कि इस ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनें तथा योग को अपनी दैनिक जीवनशैली का अभिन्न अंग बनाएं. इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए टोल-फ्री नंबर 18003157008 जारी किया गया है.

मिस कॉल देकर कर सकते हैं पंजीयन

उन्होंने कहा कि टोल-फ्री नंबर पर मिस कॉल देकर आप पंजीयन कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि आइए हम सभी मिलकर ‘घर-घर योग-हर व्यक्ति निरोग’ के संकल्प के साथ अब हर घर योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सहभागी बनें तथा स्वस्थ मध्य प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें.

Tags: International Yoga DayMohan YadavMP News
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