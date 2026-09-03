Indore Viral Video: प्रेमिका के साथ कई दिनों से होटल में सब-इंस्पेक्टर पति, पुलिस लेकर पहुंची पत्नी तो उड़ गए होश!

MP Indore Viral Video: इन दिनों अवैध संबंध को लेकर हंगामे से लेकर हत्या तक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल होते रहते हैं. अब ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से आया है. जानकारी के मुताबिक बीएसफ में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर को उसकी पत्नी ने प्रेमिका के साथ रंगे-हाथों पकड़ लिया. इस दौरान महिला के साथ उसके परिजन और पुलिसकर्मी भी मौजूद थे.

वीडियो में बोल रहे शख्स के अनुसार सब-इंस्पेकटर का नाम आकाश कुमार निरंजन है, जो अपनी प्रेमिका के साथ होटल में रुका था. इसकी जानकारी उसकी पत्नी को हो गई. ऐसे में क्या था, वह परिजनों और पुलिसकर्मियों को लेकर होटल पहुंच गई. होटल का दरवाजा पति ने ही खोला, इसके बाद लोग उसकी प्रेमिका को ढूंढने लगे. वीडियो में दिख रहा है कि उसकी प्रेमिका बाथरूम में छिप गई थी.

सब-इंस्पेक्टर को पत्नी ने प्रेमिका के साथ इंदौर के होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया आकाश कुमार निरंजन की शादी तीन साल पहले हुई थी, बीएसएफ में जवान हैं दहेज की मांग को लेकर मामला कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। इसी बीच पत्नी को पति के किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर का शक था शक के… — Gaurav Pandey (@gaurav5pandey) September 2, 2026

अलमारी में लड़की के कपड़े भी मिले

कमरे की अलमारी में लड़की के कपड़े भी मिले. वीडियो बनाने वाला शख्स बोलता दिख रहा है कि दोनों होटल में 4-5 दिनों से रुके हुए हैं. साथ ही वह बता रहा है कि शख्स की 3 साल पहले शादी हो गई थी. लेकिन, एक महीना भी नहीं रखा और पत्नी को छोड़ दिया. इसकी वजह से कोर्ट में केस भी चल रहा है.

इस दौरान एक महिला शख्स के साथ पकड़ी गई युवती से बोलती है कि ‘तुम्हें पता है कि इसकी शादी हो गई है, फिर इसके साथ क्या कर रही हो.’ वहीं पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के तीसरे दिन उसके पति ने मारपीट की थी.

मारपीट करने से रोकती है पुलिस

इस बीच शख्स की पत्नी उसे मारती है, तो पुलिसकर्मी उसे रोकते हुए कहते हैं कि आप मारपीट नहीं कर सकते. इस दौरान महिला पति पर जिंदगी खराब करने के आरोप लगा रही है.

बता दें कि इस वायरल वीडियो को ‘एक्स’ पर 2 सितंबर 2026 को अपलोड किया गया था. लोग इसे धोखा बता रहे हैं. हालांकि, Inkhabar इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.