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Indore News: गर्लफ्रेंड ने ऐसा क्या कर दिया… बॉयफ्रेंड हुआ बेकाबू; 2 मिनट से कम समय में कर डाला कांड

Indore News: इंदौर में युवक युवती के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद बॉयफ्रेंड ने युवती पर हमला बोल दिया.

By: JP Yadav | Published: September 9, 2026 2:38:00 PM IST

Indore News: गर्लफ्रेंड ने ऐसा क्या कर दिया... बॉयफ्रेंड हुआ बेकाबू; 2 मिनट से कम समय में कर डाला कांड
Indore News: गर्लफ्रेंड ने ऐसा क्या कर दिया... बॉयफ्रेंड हुआ बेकाबू; 2 मिनट से कम समय में कर डाला कांड


Indore News:  मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रेम प्रसंग में मामूली विवाद के बाद युवक और युवती के बीच अजब मामला सामने आया है. अनबन के बाद युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड का ब्लेड से गला काट दिया. इसके बाद फिर खुद को भी ब्लेड मारकर घायल कर लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक-युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है,  जहां दोनों का इलाज चल रहा है. युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बॉयफ्रेंड होश में है.  

नहीं चला पता, आखिर क्यों किया बॉयफ्रेंड ने हमला

पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पलासिया थाना क्षेत्र का है. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, दोनों एक साथ बैठे थे. इस बीच युवक ने अपने गर्लफ्रेंड पर आरोप लगाए कि उसके गैरमर्द से रिश्ते है. इसके बाद युवती भड़क गई. दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड पर ब्लेड से हमला कर दिया.

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अचानक हमले से युवती संभल नहीं पाई और वहीं गिर पड़ी. खून निकलता देख पास ही खड़ा बॉयफ्रेंड इस कदर घबराया कि उसने खुद पर ही हमला कर बैठा. इसके बाद वहां से गुजर रहे राहगीर ने दोनों को कराहते देखा और पुलिस को सूचना दी. आरक्षक सुमन्त सिंह कछावा, रवि मंडेलिया और वीरेंद्र भूरिया ने सूझबूझ दिखाई और रुमाल से युवती के गले पर पट्टी बांधी. इसके बाद ऑटो रुकवाकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में भर्ती युवती की हालत गंभीर

वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि युवती के गले पर चोट के निशान हैं और वह खून से लथपथ है. नजदीक ही युवक भी घायल पड़ा था. स्थानीय पुलिस ने देर ना लगाते हुए तत्काल दोनों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया है. बताया जा रहा है कि युवती की हालत अधिक गंभीर है जबकि युवक में होश में है.

आरक्षक रवि मंडेलिया और कृष्णा ने दोनों को पहुंचाया अस्पताल

पुलिस का कहना है कि आखिर युवक ने गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश क्योंकि  और फिर खुद पर हमला क्यों किया. इसकी सच्चाई तो युवक के बयान से सामने आएगी.   पुलिस के जवानों का कहना है कि गर्लफ्रेंड पर हमला करने के बाद बॉयफ्रेंड ने खुद के गले पर भी ब्लेड से वार कर लिया. इसके बाद वह भी खून से लथपथ तड़प रहा था. आरक्षक रवि मंडेलिया और कृष्णा ने घायल बॉयफ्रेंड को भी अस्पताल पहुंचाया. घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Tags: indore news
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