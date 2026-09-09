Home > मध्य प्रदेश > Indore News: कौन है अहद लकड़िया, जो खूबसूरत हिंदू लड़कियों को मोमोज खिलाने के बहाने बुलाता था होटल

Indore News: कौन है अहद लकड़िया, जो खूबसूरत हिंदू लड़कियों को मोमोज खिलाने के बहाने बुलाता था होटल

Indore Crime News: मध्य प्रदेश के इंदौर के होटल में हिंदू महिला के साथ मुस्लिम युवक मिला. इसके बाद मौके पर पहुंचे करणी सेना ने दोनों को पुलिस को सौंप दिया.

By: JP Yadav | Published: September 9, 2026 3:29:39 PM IST

Indore News: कौन है अहद लकड़िया, जो खूबसूरत हिंदू लड़कियों को मोमोज खिलाने के बहाने बुलाता था होटल
Indore News: कौन है अहद लकड़िया, जो खूबसूरत हिंदू लड़कियों को मोमोज खिलाने के बहाने बुलाता था होटल


Indore News:  इंदौर के नामी होटल में हिंदू महिला के साथ पाए जाने के बाद हिंदू कार्यकर्ताओं और श्री राजपूत करणी सेना के सदस्यों ने एक मुस्लिम युवक को पुलिस के हवाले कर दिया.पूरा मामला 5 सितंबर का है, जो अब सामने आया है. 5 सितंबर, 2026 को इंदौर के एक होटल में विवाद हो गया, जब एक मुस्लिम युवक को कथित तौर पर एक हिंदू महिला के साथ कमरे में पाया गया. यह घटना तब सामने आई जब हिंदू कार्यकर्ताओं को इस मामले की जानकारी मिली.करणी सेना से जुड़े कार्यकर्ता होटल पहुंचे और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया.

हिंदू कार्यकर्ताओं के अनुसार, युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए महिला से दोस्ती की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि वह मोमोज की दुकान पर आने वाली महिलाओं की इंस्टाग्राम आईडी हासिल करता था और फिर उनसे दोस्ती करता था. कार्यकर्ताओं का दावा है कि उसने इंस्टाग्राम के जरिए ही महिला से संपर्क किया था. कार्यकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि हिंदू महिला से दोस्ती करते समय युवक ने अपना नाम रोशन बताया था. उन्होंने उसकी पहचान अहद लकड़िया के तौर पर की और बताया कि वह माणिकबाग इलाके का रहने वाला है.

You Might Be Interested In

अशोक विहार कॉलोनी से जुड़ा है पूरा मामला

घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदू कार्यकर्ता और श्री राजपूत करणी सेना के सदस्य होटल पहुंचे. उन्होंने युवक को पकड़ा और विजय नगर पुलिस को सौंप दिया, जिसने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है. उधर, ACP पराग सैनी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक कॉलोनी इलाके में कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ है, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अशोक नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसकी पहचान अशोक कॉलोनी के निवासी के तौर पर हुई.

पुलिस मामले को बता रही दो पक्षों का विवाद

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जानकारी से पता चला है कि यह मामला दो पक्षों के बीच विवाद का है.पुलिस ने कहा कि वे विवाद की असली वजह और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रहे हैं,
वहीं, मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं में श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह दीक्षित के साथ मानसिंह राजावत, विनायक शर्मा और कपिल कौशल शामिल थे. पुलिस उस व्यक्ति पर लगे आरोपों और विवाद से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है।

Tags: indore news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026

कौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाक

September 8, 2026

आशा भोसले के 6 सदाबहार गाने

September 8, 2026

कौन हैं उदिति सिंह?

September 8, 2026
Indore News: कौन है अहद लकड़िया, जो खूबसूरत हिंदू लड़कियों को मोमोज खिलाने के बहाने बुलाता था होटल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Indore News: कौन है अहद लकड़िया, जो खूबसूरत हिंदू लड़कियों को मोमोज खिलाने के बहाने बुलाता था होटल
Indore News: कौन है अहद लकड़िया, जो खूबसूरत हिंदू लड़कियों को मोमोज खिलाने के बहाने बुलाता था होटल
Indore News: कौन है अहद लकड़िया, जो खूबसूरत हिंदू लड़कियों को मोमोज खिलाने के बहाने बुलाता था होटल
Indore News: कौन है अहद लकड़िया, जो खूबसूरत हिंदू लड़कियों को मोमोज खिलाने के बहाने बुलाता था होटल