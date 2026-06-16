सह नहीं पाई लाड़ले की मौत का सदमा, रोते-तड़पते छोड़ दिए प्राण; जब एक साथ उठी मां-बेटे अर्थी...तो परिवार ने कर दिया नेक काम!

मां की ममत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है जो अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ जाती है. कई बार अपनी जान भी न्यौछावर कर देती हैं लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से एक अनोखा, पर भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां अपने सामने लाड़ले बेटे का शव देख, एक मां ने अपने प्राण भी त्याग दिए. यह घटना इंदौर के भंडारी मिल क्षेत्र स्थित श्रीनाथ विहार अपार्टमेंट की बताई जा रही है जहां 75 वर्षीय मां किरण शर्मा भी अपने 55 वर्षीय बेटे राजुल शर्मा का शव देखते ही गम में चल बसीं. सोमवार को जब मां और बेटे की एक साथ अर्थियां उठीं तो परिवार, रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों की आंखें नम हो गईं.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 55 वर्षीय राजुल कंप्यूटर इंजीनियर थे और अपनी मां के बेहद करीब थे, जबकि 75 वर्षीय मां किरण शर्मा की बायपास सर्जरी हो चुकी थी. इसलिए राजुल शर्मा की मौत की खबर मां किरण शर्मा को पहले नहीं दी गई थी, लेकिन मां का दिल तो बच्चे का हर गम भांप लेता है. जैसे ही राजुल शर्मा का शव मां किरण शर्मा के सामने आता है. अचानक सदमा लग जाता है. पहले तो किरण शर्मा अपने लाड़ले के शव पर विलाप करने लगती हैं. अपने बेटे का सिर सहलाते हुए अचानक होश गंवा बैठती हैं और जमीन पर गिर जाती हैं.

बेटे के गम में मां ने भी त्याग दिए प्राण

बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया कि राजुल शर्मा और किरण शर्मा दोनों हार्ट पेशेंट थे. दोनों की बायपास सर्जरी हो चुकी थी. जब बदहवास हालत में किरण शर्मा को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. अभी परिवार एक मौत पर ठीक से भरोसा नहीं कर पा रहा था, वहां किरण शर्मा की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी. लेकिन परिवार ने मां और बेटे के अटूट बंधन को व्यर्थ नहीं जाने दिया. एक ऐसा फैसला लिया, जिससे वो दुनिया को नई नजरों से देखेंगे.

मां-बेटे से मिलेगी 4 आंखों को रोशनी

इस दुखद खड़ी में परिवार ने अपने होश नहीं गंवाए और मां-बेटे का अंतिम संस्कार करने से पहले दोनों की आंखे समाज कल्याण के लिए दान करने फैसला किया. मुसकान ग्रुप ने नेत्र दान के कार्य में सहयोग किया. परिजनों का कहना है कि हमने तो अपने अनमोल लोगों को खो दिया लेकिन अब उनकी आंखें दूसरों के जीवन में उजाला लाने का काम करेंगी. शोक में डूबे परिवार की इस मानवता की लोग सराहना कर रहे हैं.

फिर एक साथ उठीं दो अर्थियां

सोमवार को जब परिवार ने नेत्रदान की मेडिकल प्रक्रिया पूरी की तो शवों को आवास पर लाया गया और वहां से अंत्येष्ठि के लिए ले गए. दोनों की अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों की तक आंखे नम हो गई. लोग मन ही मन मां-बेटे के अटूट प्रेम की मिसालें देने लगे. लेकिन परिवार वालों ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि मां-बेटे का यह रिश्ता एक दिन अंतिम विदाई तक पहुंच जाएगा.

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