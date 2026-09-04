Home > क्राइम > जब शादीशुदा प्रेमिका को दूसरे की बाहों में देखा, तो खौल उठा खून; बीच सड़क पर घसीटा और गाड़ी में किया कांड, 10-20 लोगों ने कपड़े उताकर…!

जब शादीशुदा प्रेमिका को दूसरे की बाहों में देखा, तो खौल उठा खून; बीच सड़क पर घसीटा और गाड़ी में किया कांड, 10-20 लोगों ने कपड़े उताकर…!

MP Crime: सरेआम बीच सड़क पर महिला को जबरन गाड़ी में खींच रहे एक सिरफिरे आशिक की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी. इसके कपड़े उतारकर महिलाओं ने चप्पलों से पीटा तो पुरुषों ने लात-घूंसों से सबक सिखाया.

By: Kajal Jain | Published: September 4, 2026 12:10:46 PM IST

जब शादीशुदा प्रेमिका को दूसरे की बाहों में देखा, तो खौल उठा खून; बीच सड़क पर घसीटा और गाड़ी में किया कांड, 10-20 लोगों ने कपड़े उताकर...!
जब शादीशुदा प्रेमिका को दूसरे की बाहों में देखा, तो खौल उठा खून; बीच सड़क पर घसीटा और गाड़ी में किया कांड, 10-20 लोगों ने कपड़े उताकर...!


MP Crime: इंदौर के रावजी बाजार इलाके में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सरेआम एक महिला को जबरन गाड़ी में खींचने की कोशिश कर रहे एक शख्स की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी. इस पूरा घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे 50-60 लोगों की गुस्साई भीड़ ने अस्लम खान नाम के आरोपी को घेर लिया और बीच सड़क पर उसे आधा-नग्न करके पीटा. महिलाओं ने जहां उसे चप्पलों से पीटा, वहीं पुरुषों ने लात-घूंसों की बरसात कर दी. आरोपी जमीन पर गिरता रहा, लेकिन भीड़ उसे बार-बार उठाकर पीटती रही. मामला बढ़ता देख तुरंत डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले आई. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और छेड़छाड़ का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया. इस खौफनाक और सनसनीखेज हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

6 साल की पुरानी दोस्ती, शादी के बाद शुरू हुआ टॉर्चर

पुलिस और पीड़िता के मुताबिक, महिला और आरोपी अस्लम खान के बीच पिछले छह साल से जान-पहचान यानी दोस्ती थी. लेकिन बाद में महिला की शादी कहीं और हो गई, जिसके बाद उसने अस्लम से सारे रिश्ते तोड़ लिए और बातचीत बंद कर दी. इसके बावजूद सनकी आशिक की तरह अस्लम लगातार उसे परेशान कर रहा था. चाहे वो पति के साथ हो या अकेली वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था. वो प्रेमिका से वापस पुराने संबंध कायम करना चाहता था इसलिए जब बुधवार को जब महिला रास्ते से गुजर रही थी, तो अस्लम अपनी गाड़ी लेकर वहां आ धमका और महिला को जबरन गाड़ी में बैठने के लिए दबाव बनाने लगा. कहने लगा कि ‘चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, हम बात करके तुरंत वापस आ जाएंगे.’ जैसे ही महिला चीखने-चिल्लाने लगी और शख्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो वहां मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और फिर गुस्साई पब्लिक ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उसकी ऐसी सुताई की कि वह जिंदगी भर याद रखेगा.

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अर्धनग्न हालत में सरेआम पिटाई, पुलिस छुड़ाकर ले गई

घटनास्थल पर मौजूद लोगों का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर था कि देखते ही देखते तमाशबीन भीड़ ने आरोपी की क्लास लगा दी. बीच सड़क पर उसे घसीटा गया, कपड़े फाड़कर अर्धनग्न कर दिया गया और चप्पलों व लात-घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की गई. आरोपी रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था. गनीमत यह रही कि समय रहते डायल 100 पुलिस वहां पहुंच गई, वरना माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता था. पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से बड़ी मुश्किल से बचाया और रावजी बाजार थाने ले आई, जहां मेडिकल जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे थाने की लॉकअप की हवा खिलाई गई.

सरेआम करता था मनचली हरकतें, अब जेल में पीसेगा चक्की

रावजी बाजार थाने के टीआई दीप सिंह के अनुसार, दोनों के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था और आरोपी लगातार महिला को तंग कर रहा था. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बुधवार शाम ही दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया था. आरोपी को थाने के रिकॉर्ड में सलमान खान भी बताया गया है. पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया है. सरेआम कानून हाथ में लेने और भीड़ द्वारा मारपीट के इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि इस तरह के मामलों में जनता का गुस्सा कितना खतरनाक रूप ले सकता है, हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई के तहत अपनी जांच आगे बढ़ा रही है.

ये भी पढ़ें:- MP Crime: जाल में फंसी ‘लेडी अघोरी’… कार से मिलीं इंसानी खोपड़ियां, तंत्र-मंत्र और ठगी के काले राज आए सामने!

Tags: crime newsmadhya pradesh news
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