दूसरे धर्म के लड़कों संग भागती हैं, हर साल 9 लाख बच्चे करती हैं पैदा; तिलक लगाक-कलावा बांधकर फंसाते हैं हिंदू लड़कियां-MLA उषा ठाकुर

MLA Usha Thakur Statement: नवरात्रि को लेकर हाल ही में BJP MLA उषा ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया है जो सच में हैरान कर देने वाला है. दरअसल, ठाकुर ने गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग उठा दी है और इसे लेकर उन्होंने बड़ी ही अनोखी वजह भी बताई है. ठाकुर ने कहा, ‘हर साल, लगभग 4.5 लाख हिंदू लड़कियां गैर-विश्वासियों (गैर हिन्दुओं) के साथ भाग जाती हैं और वो ही लड़कियां अगले साल लगभग 9 लाख बच्चों को जन्म देती हैं. MLA ने मंगलवार को मीडिया के साथ एक इनफॉर्मल बातचीत के दौरान यह बात कही. हालांकि, उन्होंने इस दावे को सपोर्ट करने के लिए कोई ऑफिशियल डेटा या सोर्स नहीं दिया.

तिलक और कलावा बांधकर पहचान छिपाने का आरोप

MLA उषा ठाकुर ने कहा, ‘कुछ लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए तिलक लगाकर और कलावा बांधकर गरबा पंडालों में घुसते हैं. ऐसे लोग हिंदू लड़कियों को गुमराह करते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि गरबा इवेंट्स में घुसने से पहले लोगों की पहचान चेक की जानी चाहिए.ठाकुर ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के कैंपेन का सपोर्ट किया. उन्होंने कहा, “गरबा शक्ति, शस्त्र और शास्त्रों की पूजा का त्योहार है. लेकिन अब यह आध्यात्मिक प्रैक्टिस के बजाय मॉडर्न कपड़े, ज्वेलरी और टैटू दिखाने का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है.”

पूर्व मंत्री व विधायक उषा ठाकुर का बयान गरबो में हर साल 4: 50 लाख लड़किया विधर्मियों के साथ भागती हैं और अगले साल एक एक बच्चा पैदा करती हैं। इस तरह हर साल 9 लाख की जन सांख्यिकी बिगड़ती है pic.twitter.com/1uILgbXQeV — SanjayGupta_Journalist (@sanjaygupta1304) September 22, 2026

पहचान पत्र देखने के बाद गरबा में एंट्री

इससे पहले, 2022 में, ठाकुर ने ऑर्गनाइज़र से अपील की थी कि वे लोगों को उनके पहचान पत्र देखने के बाद ही गरबा वेन्यू में आने दें. उन्होंने कहा था कि कोई भी अपनी पहचान छिपाकर पंडाल में न घुसे. भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से MLA रामेश्वर शर्मा ने भी गरबा इवेंट्स में गैर-हिंदुओं की एंट्री को लेकर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने यह बयान जन्माष्टमी के मौके पर करोंद में हुए एक मटकी फोड़ इवेंट में दिया था, और इसका एक वीडियो अब वायरल हो गया है. उन्होंने कहा था, “सिर्फ़ मुस्लिम लड़के ही गरबा में क्यों आना चाहते हैं? उन्हें अकेले नहीं आना चाहिए; उन्हें अपनी बहनों और बेटियों को साथ लाना चाहिए. हमारे लड़के भी तैयार हैं.”