Home > मध्य प्रदेश > Indore Crime: सरपंच बनने का ऐसा जुनून! चुनाव लड़ने के लिए लिव-इन पार्टनर के घर में कर दिया करोड़ों का कांड, सैंकड़ों KM दूर से दबोचा शातिर प्रेमी!

Indore Crime: सरपंच बनने का ऐसा जुनून! चुनाव लड़ने के लिए लिव-इन पार्टनर के घर में कर दिया करोड़ों का कांड, सैंकड़ों KM दूर से दबोचा शातिर प्रेमी!

Indore Crime: इंदौर में लिव-इन पार्टनर के घर से सोना और गहने चोरी करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया. पूछताछ में सरपंच चुनाव लड़ने और महंगे शौक के लिए चोरी करने की बात सामने आई.

By: Kajal Jain | Published: October 10, 2026 10:07:31 AM IST

Indore Crime: सरपंच बनने का ऐसा जुनून! चुनाव लड़ने के लिए लिव-इन पार्टनर के घर में कर दिया करोड़ों का कांड, सैंकड़ों KM दूर से दबोचा शातिर प्रेमी!
Indore Crime: सरपंच बनने का ऐसा जुनून! चुनाव लड़ने के लिए लिव-इन पार्टनर के घर में कर दिया करोड़ों का कांड, सैंकड़ों KM दूर से दबोचा शातिर प्रेमी!


Indore Crime: इंदौर के एक हाई-प्रोफाइल मामले में प्यार और धोखे की एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी ही लाइव-इन पार्टनर के घर से करोड़ों रुपये की चोरी सिर्फ इसलिए कर डाली ताकि वह अपने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ सके और अपने महंगे शौक पूरे कर सके. मामला इंदौर के निपानिया स्थित बीसीएम पार्क का है, जहां रहने वाली 44 साल की रेणु शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके घर की अलमारी से 10 अगस्त से 13 सितंबर के बीच सोने के बिस्किट और कीमती गहने गायब हो गए हैं. चोरी की इस घटना के बाद से उनका लाइव-इन पार्टनर गोपाल जाखड़ अचानक गायब था और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था.

शिकायत मिलते ही लसूड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और शक की सुई तुरंत गोपाल पर आकर टिक गई. पुलिस टीम ने तकनीकी मदद और सर्विलांस के जरिए आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से धर दबोचा. पूछताछ के दौरान गोपाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसे अगले महीने होने वाले सरपंच चुनाव के लिए भारी फंड की जरूरत थी. पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की रिकवरी की है, जिसमें 630 ग्राम का सोने का बिस्किट, एक सोने की चेन, दो लाख रुपये कैश और एक नया आईफोन 17 शामिल है. पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह और एडिशनल कमिश्नर मयंक अवस्थी के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस बाकी बचे हुए सामान की तलाश में जुटी हुई है.

You Might Be Interested In

लिव-इन पार्टनर ने गर्लफ्रेंड के घर में की चोरी

इंदौर के पॉश इलाके निपानिया में रहने वाली रेणु शर्मा ने जब अपनी अलमारी से सोना गायब देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. उन्होंने तुरंत लसूड़िया पुलिस स्टेशन में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने आईपीसी की धारा 305 (ए) के तहत केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की. रेणु ने पुलिस को बताया कि उनका पार्टनर गोपाल जाखड़ घटना के बाद से फरार है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा है. इस सुराग ने पुलिस को सीधे आरोपी तक पहुंचाने में मदद की.

आखिर क्यों चुराया करोड़ों का माल?

पुलिस पूछताछ में गोपाल जाखड़ ने जो खुलासा किया, उसने सबको चौंका दिया. आरोपी ने बताया कि उसे अपने गांव में आगामी सरपंच का चुनाव लड़ना था और प्रचार-प्रसार के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी. इसके अलावा, उसे अपनी लाइफस्टाइल सुधारने और महंगे शौक पूरे करने की भी लालसा थी. रेणु के घर रहने के दौरान उसने देख लिया था कि सोना कहां रखा है, जिसके बाद उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने का प्लान बना लिया.

पुलिस ने राजस्थान से दबोचा शातिर

लसूड़िया पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजकुमार यादव के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम राजस्थान के जोधपुर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से कुल 1.10 करोड़ रुपये की संपत्ति रिकवर की है. इसमें करीब 1 करोड़ रुपये कीमत का 630 ग्राम का गोल्ड बिस्किट, 6 लाख रुपये की सोने की चेन, 2 लाख रुपये कैश और एक आईफोन 17 शामिल है. पुलिस अब बाकी बचे हुए जेवरात और नकदी का पता लगाने के लिए उससे लगातार पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें:- 300 से ज्यादा कत्ल, बच्चियों को बनाया शिकार, कोर्ट ने सुनाई सिर्फ 16 साल की सजा… फिर जेल से छूटकर कहां गायब हुआ खूंखार सीरियल किलर?

Tags: MP Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अमन गांधी ने काजी तौकीर पर क्या दिया विवादित बयान?

October 9, 2026

एक्स के टॉर्चर से फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस

October 9, 2026

पॉकेट फ्रेंडली इंटरनेशनल ट्रिप: ₹1 लाख में घूमिए 8 देश

October 9, 2026

Navratri 2026: 8 देवी मंदिर, जहां उमड़ता है भक्तों का...

October 8, 2026

भारत का ऐसा रहस्यमयी किला जो बदलता हैं रंग

October 7, 2026

इशिता दत्ता ने शेयर की ‘दृश्यम 3’की BTS तस्वीरें

October 7, 2026
Indore Crime: सरपंच बनने का ऐसा जुनून! चुनाव लड़ने के लिए लिव-इन पार्टनर के घर में कर दिया करोड़ों का कांड, सैंकड़ों KM दूर से दबोचा शातिर प्रेमी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Indore Crime: सरपंच बनने का ऐसा जुनून! चुनाव लड़ने के लिए लिव-इन पार्टनर के घर में कर दिया करोड़ों का कांड, सैंकड़ों KM दूर से दबोचा शातिर प्रेमी!
Indore Crime: सरपंच बनने का ऐसा जुनून! चुनाव लड़ने के लिए लिव-इन पार्टनर के घर में कर दिया करोड़ों का कांड, सैंकड़ों KM दूर से दबोचा शातिर प्रेमी!
Indore Crime: सरपंच बनने का ऐसा जुनून! चुनाव लड़ने के लिए लिव-इन पार्टनर के घर में कर दिया करोड़ों का कांड, सैंकड़ों KM दूर से दबोचा शातिर प्रेमी!
Indore Crime: सरपंच बनने का ऐसा जुनून! चुनाव लड़ने के लिए लिव-इन पार्टनर के घर में कर दिया करोड़ों का कांड, सैंकड़ों KM दूर से दबोचा शातिर प्रेमी!
Indore Crime: सरपंच बनने का ऐसा जुनून! चुनाव लड़ने के लिए लिव-इन पार्टनर के घर में कर दिया करोड़ों का कांड, सैंकड़ों KM दूर से दबोचा शातिर प्रेमी!