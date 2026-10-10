Indore Crime: सरपंच बनने का ऐसा जुनून! चुनाव लड़ने के लिए लिव-इन पार्टनर के घर में कर दिया करोड़ों का कांड, सैंकड़ों KM दूर से दबोचा शातिर प्रेमी!

Indore Crime: इंदौर के एक हाई-प्रोफाइल मामले में प्यार और धोखे की एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी ही लाइव-इन पार्टनर के घर से करोड़ों रुपये की चोरी सिर्फ इसलिए कर डाली ताकि वह अपने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ सके और अपने महंगे शौक पूरे कर सके. मामला इंदौर के निपानिया स्थित बीसीएम पार्क का है, जहां रहने वाली 44 साल की रेणु शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके घर की अलमारी से 10 अगस्त से 13 सितंबर के बीच सोने के बिस्किट और कीमती गहने गायब हो गए हैं. चोरी की इस घटना के बाद से उनका लाइव-इन पार्टनर गोपाल जाखड़ अचानक गायब था और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था.

शिकायत मिलते ही लसूड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और शक की सुई तुरंत गोपाल पर आकर टिक गई. पुलिस टीम ने तकनीकी मदद और सर्विलांस के जरिए आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से धर दबोचा. पूछताछ के दौरान गोपाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसे अगले महीने होने वाले सरपंच चुनाव के लिए भारी फंड की जरूरत थी. पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की रिकवरी की है, जिसमें 630 ग्राम का सोने का बिस्किट, एक सोने की चेन, दो लाख रुपये कैश और एक नया आईफोन 17 शामिल है. पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह और एडिशनल कमिश्नर मयंक अवस्थी के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस बाकी बचे हुए सामान की तलाश में जुटी हुई है.

लिव-इन पार्टनर ने गर्लफ्रेंड के घर में की चोरी

इंदौर के पॉश इलाके निपानिया में रहने वाली रेणु शर्मा ने जब अपनी अलमारी से सोना गायब देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. उन्होंने तुरंत लसूड़िया पुलिस स्टेशन में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने आईपीसी की धारा 305 (ए) के तहत केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की. रेणु ने पुलिस को बताया कि उनका पार्टनर गोपाल जाखड़ घटना के बाद से फरार है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा है. इस सुराग ने पुलिस को सीधे आरोपी तक पहुंचाने में मदद की.

इंदौर के थाना लसूड़िया पुलिस ने सोने के बिस्किट चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 630 ग्राम सोने के बिस्किट, 40 ग्राम सोने की चेन, एक Apple iPhone 17 और 2 लाख रुपये नकद सहित करीब 1.10 करोड़ रुपये का माल बरामद किया गया। — Commissioner of Police,Indore (@CP_INDORE) October 9, 2026

आखिर क्यों चुराया करोड़ों का माल?

पुलिस पूछताछ में गोपाल जाखड़ ने जो खुलासा किया, उसने सबको चौंका दिया. आरोपी ने बताया कि उसे अपने गांव में आगामी सरपंच का चुनाव लड़ना था और प्रचार-प्रसार के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी. इसके अलावा, उसे अपनी लाइफस्टाइल सुधारने और महंगे शौक पूरे करने की भी लालसा थी. रेणु के घर रहने के दौरान उसने देख लिया था कि सोना कहां रखा है, जिसके बाद उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने का प्लान बना लिया.

पुलिस ने राजस्थान से दबोचा शातिर

लसूड़िया पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजकुमार यादव के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम राजस्थान के जोधपुर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से कुल 1.10 करोड़ रुपये की संपत्ति रिकवर की है. इसमें करीब 1 करोड़ रुपये कीमत का 630 ग्राम का गोल्ड बिस्किट, 6 लाख रुपये की सोने की चेन, 2 लाख रुपये कैश और एक आईफोन 17 शामिल है. पुलिस अब बाकी बचे हुए जेवरात और नकदी का पता लगाने के लिए उससे लगातार पूछताछ कर रही है.

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