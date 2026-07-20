Indore News: आधी रात को पत्नी के पास मिला उसका प्रेमी, पति के ‘बेहोश’ होते ही दोनों ने कर डाला घिनौना कांड

Indore Illicit Affiar Murder Case: मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से अवैध संबंध में महिला द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का मामला सामने आया है. पत्नी के गैरमर्द से संबंध बनने लगे तो पति ने एतराज किया. इस पर अवैध संबंधों के रास्ते में रोड़ा बनने की स्थिति में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के सिर पर लोहे के सरिए से हमला कर उसे मार डाला. सूचना पर पहुंची इंदौर पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन जैसे सबूतों के आधार पर दोनों को जेल भेज दिया है. पूरा मामला महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. मंडलेश्वर क्षेत्र का रहने वाला राजू बामनिया (46) पत्नी के साथ रहता था. दोनों से श्रम के पेशे से जुड़े थे. राजू की पत्नी आशापुरा क्षेत्र के पास मौजूद निसर्ग परिसर में श्रमिक थी. वह एक निर्माणाधीन फार्म हाउस पर बतौर श्रमिक का कार्य करती थी.

बताया जा रहा है कि कुछ महीनों के दौरान यहां काम करने वाले एक अन्य साथी श्रमिक के साथ राजू की पत्नी का अफेयर हो गया. दोनों के बीच के यह संबंध धीरे-धीरे गहरे हो गया. पति की मानें तो दोनों एक-दूसरे के घरों में जाकर भी संबंध बनाने लगे. उसका कहना है कि उसकी पत्नी का प्रेमी दिन में आकर भी संबंध बनाने लगा जब वह नहीं होता. इसका पता चलने पर राजू ने अपनी पत्नी की पिटाई भी की. इसके बाद राजू को अपने रास्ते से हटाने का मन बना लिया. राजू का कहना है कि वह उसकी पत्नी को ‘भाभी जी’ बोलता था. वह अक्सर घर आता था, लेकिन लौट भी जाता था. कुछ समय बाद वह लगातार और करीब-करीब रोजाना घर आने लगा तो शक बढ़ गया.

रात को मारा राजू को

हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस का कहना है कि राजू अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के अवैध संबंधों के बीच में आ रहा था. वह लगातार इस अफेयर का विरोध कर रहा था. राजू ने पत्नी के प्रेमी के घर आने पर भी रोक लगा दी थी. बावजूद इसके वह अन्य जगहों पर मिलते और संबंध बनाते. राजू की टोकाटाकी से नाराज पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर राजू को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की प्लानिंग की.

शराब पीने के दौरान जानबूझकर की थी बहस

साजिश के तहत रात को राजू मंडलेश्वर अपनी पत्नी से मिलने के लिए फार्म हाउस पर पहुंचा. इस दौरान वहां पर उसकी पत्नी और उसका प्रेमी पहले से ही मौजूद थे. तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी. इस दौरान साजिश के तहत जानबूझकर पत्नी ने राजू से बहस शुरू की. झगड़ा कुछ देर चला. इस बीच प्रेमी ने पास रखे लोहे के सरिए से राजू के सिर, कनपटी और चेहरे पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर दिए. अधिक खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: पति नहीं होता था घर पर तो खूबसूरत बहू से संबंध बनाता था ससुर, तंग आकर शख्स ने कर डाला कांड!

कैसे हुआ हत्याकांड का खुलासा

पुलिस को अगले दिन सुबह बड़गोंदा थाना क्षेत्र में एक शव मिला. शक होने पर पुलिस टीम ने पति-पत्नी और प्रेमी के मोबाइल फोन लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को खंगाला तो चौंकाने वाली बात सामने आई. पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

यह भी पढ़ें: पत्नी फैक्टरी में काम के बाद जाती है दोस्त के घर! बनाती है अवैध संबंध; यह सोच कर पति बन गया हैवान