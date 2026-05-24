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MP Crime: आपत्तिजनक वीडियो, फोटो और चैट शेयर कर… इंदौर में ‘जीजा-साली’ ने मिलकर किया ऐसा कांड, हिल गया इंदौर!

Indore Honeytrap Case: इंदौर के हनीट्रैप मामले में अब तक पांच मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके हैं, जिनकी साइबर और फोरेंसिक एक्सपर्ट की ओर से जांच की जा रही है. इसमें आने वाले दिनों में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

By: Hasnain Alam | Published: May 24, 2026 2:48:08 PM IST

इंदौर हनीट्रैप केस
इंदौर हनीट्रैप केस


MP Honeytrap Case: मध्य प्रदेश में इंदौर के चर्चित हनीट्रैप मामले में पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. इंदौर क्राइम ब्रांच की ओर से गठित विशेष जांच दल ने इंटेलिजेंस शाखा में तैनात हेड कॉन्स्टेबल विनोद शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक विनोद शर्मा पर हनीट्रैप नेटवर्क की साजिश में शामिल होने और आरोपियों को रणनीतिक सलाह देने के गंभीर आरोप हैं.

सूत्रों का कहना है कि आरोपी महिलाएं उसे ‘जीजा’ कहकर बुलाती थीं और कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो, फोटो और चैट शेयर कर आगे की ब्लैकमेलिंग रणनीति पर सलाह लेती थीं. पुलिस अब उसके मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की फोरेंसिक जांच करवा रही है.

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अब तक पांच मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके हैं, जिनकी साइबर और फोरेंसिक एक्सपर्ट की ओर से जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह नेटवर्क किन-किन नेताओं, कारोबारियों और अफसरों तक पहुंचा था. साथ ही रेशु चौधरी से जुड़े जमीन खरीदी-बिक्री के एक अहम कॉन्ट्रैक्ट को भी जब्त करने की कोशिश की जा रही है.

विदेश में पढ़ाई कर चुकी है रेशु चौधरी

जांच में सामने आया है कि मकरोनिया (सागर) निवासी रेशु चौधरी विदेश में पढ़ाई कर चुकी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान वह दिल्ली में बड़े नेताओं के संपर्क में आई और बाद में इन्हीं संपर्कों का इस्तेमाल कर मध्य प्रदेश के प्रभावशाली लोगों तक पहुंच बनाई.

बताया जा रहा है कि उसने राजनीति और हाईप्रोफाइल नेटवर्किंग के जरिये खुद को स्थापित करने की कोशिश की और धीरे-धीरे प्रॉपर्टी कारोबार से भी जुड़ गई. पुलिस के अनुसार इस पूरे गिरोह की कथित मास्टरमाइंड अलका दीक्षित है. श्वेता जैन के साथ आने के बाद नेटवर्क तेजी से फैलता चला गया.

सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को क्या बताती थी रेशु?

रेशु सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को कभी UPSC प्री क्वालिफाइड, तो कभी MPPSC प्री-2016 पास बताती थी. कुछ जगह उसने रेवेन्यू सर्विस में चयनित होने तक का दावा किया था. साल 2016 में उसने ‘ब्रह्मपुत्र IAS एकेडमी’ नाम से कोचिंग संस्थान भी शुरू किया था, जो बाद में बंद हो गया.

फिलहाल अब एसआईटी पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामले में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

Tags: indore newsMP News
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