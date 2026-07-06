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MP: दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर… फिर बारिश के बीच दोनों ने लिए सात फेरे, शादी का वीडियो हुआ वायरल

Indore News: इंदौर में इस बार अधिकमास के कारण जुलाई तक विवाह मुहूर्त निकले हैं. इसी बीच कैट रोड के एक गार्डन में दुल्हन पूर्वा और दूल्हे वैभव की शादी किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं दिखी.

By: Hasnain Alam | Published: July 6, 2026 8:02:55 PM IST

इंदौर शादी वायरल वीडियो
इंदौर शादी वायरल वीडियो


MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं एक शादी ऐसी भी रही, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. कैट रोड स्थित एक गार्डन में जलभराव के बीच हुई इस शादी की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. मंडप के चारों ओर पानी ही पानी था, लेकिन न दूल्हा-दुल्हन का उत्साह कम हुआ और न ही शादी की रस्में रुकीं.

दरअसल, इंदौर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जुलाई के पहले सप्ताह में ही महीने की आधी से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है. इंदौर में इस बार अधिकमास के कारण जुलाई तक विवाह मुहूर्त निकले हैं. इसी बीच कैट रोड के एक गार्डन में दुल्हन पूर्वा और दूल्हे वैभव की शादी किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं दिखी.

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दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर जलमग्न मंडप तक पहुंचाया

तेज बारिश के कारण गार्डन में करीब डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया. मेहमान पानी से बचते हुए किसी तरह भोजन स्थल तक पहुंचे, जबकि कई जगह जूते-चप्पल पानी में तैरते नजर आए. सबसे खास पल तब आया, जब दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर जलमग्न मंडप तक पहुंचाया और दोनों ने बरसते पानी के बीच सात फेरे लिए.

दूल्हे की गोद में ही भोजन स्थल तक पहुंची दुल्हन

रस्में पूरी होने के बाद भी दुल्हन, दूल्हे की गोद में ही भोजन स्थल तक पहुंची. मुश्किल हालात के बावजूद दोनों के चेहरे की मुस्कान ने इस शादी को यादगार बना दिया और अब यह अनोखी वेडिंग सोशल मीडिया पर लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है.

Tags: indore newsMP News
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