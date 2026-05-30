MP Crime: कोचिंग छोड़ प्रेमी के साथ होटल में थी लड़की, फिर हाथ में कट मारा और थाने पहुंचकर बोली- मेरा गैंगरेप हुआ, हुआ बड़ा खुलासा

MP Crime News: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. तिलक नगर इलाके में कोचिंग क्लास जाने वाली 10वीं की छात्रा के अपहरण और गैंगरेप की सूचना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें जांच में जुट गईं. छात्रा के बताए गए रूट और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए तो पूरा मामला ही बदल गया.

पुलिस की जांच में सामने आया कि छात्रा कोचिंग से बंक मारकर अपने प्रेमी से मिलने होटल गई थी. घर देर से पहुंचने और मां की डांट से बचने के लिए उसने झूठी कहानी बना दी. पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि 17 साल की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया गया है. छात्रा बंगाली चौराहे स्थित एक कोचिंग क्लास में पढ़ने जाती है.

दोपहिया वाहन से विजय नगर इलाके में जाती दिखी छात्रा

छात्रा ने पुलिस को बताया था कि उसका अपहरण राजगृह कॉलोनी क्षेत्र से हुआ है, जिसके बाद मामला तिलक नगर थाने पहुंचा और पुलिस ने जांच शुरू कर दी. पुलिस ने सबसे पहले छात्रा के आने-जाने के रूट के सीसीटीवी कैमरों की जांच की. फुटेज में छात्रा अपने दोपहिया वाहन से खुद विजय नगर इलाके में जाती दिखाई दी.

इसके बाद पुलिस ने आगे के कैमरे खंगाले तो पता चला कि छात्रा कुछ समय तक विजय नगर क्षेत्र में रुकी थी. जांच में सामने आया कि वह अपने प्रेमी से मिलने एक होटल पहुंची थी. बताया जा रहा है कि शाम को दोनों साथ थे, लेकिन बाद में प्रेमी अपने घर चला गया.

‘कार सवार युवकों ने अपहरण कर किया गैंगरेप’

वहीं छात्रा बायपास क्षेत्र की ओर निकल गई. वहां उसने एक राहगीर से मदद मांगी और शिप्रा थाने पहुंचकर पुलिस को कहानी सुनाई कि कार सवार युवकों ने उसका अपहरण कर गैंगरेप किया और बाद में उसे छोड़कर फरार हो गए.

यही नहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए छात्रा ने अपने हाथ पर हल्के कट भी मार लिए थे. उसने पुलिस को बताया कि आरोपियों से संघर्ष के दौरान उसे चोट लगी है.

पुलिस ने छात्रा के प्रेमी से भी की पूछताछ

दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम ने मेडिकल शॉप पर काम करने वाले छात्रा के प्रेमी अंश को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में उसने पूरा मामला साफ कर दिया.

अंश ने बताया कि दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते हैं और पहले भी कई बार मिल चुके हैं. बुधवार को दोनों काफी देर तक साथ थे. घर पहुंचने में देर होने पर छात्रा को परिवार की डांट का डर था इसलिए उसने झूठी शिकायत कर दी.