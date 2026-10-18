Indore Garba: गरबा खेलते-खेलते शुरू हुई कहासुनी, फिर चलने लगे लात घूंसे; इंदौर के पंडाल में क्यों भिड़े युवक-युवतियां?

Indore Garba Pandal Fight: मध्य प्रदेश के इंदौर के एक गरबा पंडाल में शनिवार 17 अक्टूबर 2026 को जहां लोग भक्ति और उत्साह के साथ मां दुर्गा की आराधना कर रहे थे, वहीं कुछ देर बाद माहौल अचानक बदल गया. महिलाओं पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि युवक और युवतियां आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते पंडाल में धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है.

महिलाओं पर कमेंट्स के बाद शुरू हुआ विवाद

यह घटना इंदौर में साउथ तुकोगंज इलाके के रेसकोर्स रोड स्थित एक निजी संस्था के गरबा पंडाल की बताई जा रही है. शनिवार रात गरबा कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने वहां मौजूद महिलाओं पर कथित तौर पर आपत्तिजनक कमेंट्स किए. इसका विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. शुरुआती में मामला कहासुनी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया. पंडाल में मौजूद युवक और महिलाएं एक-दूसरे से भिड़ गए. आरोप-प्रत्यारोप के बीच धक्का-मुक्की होने लगी और फिर मारपीट शुरू हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच -बचाव कर स्थिति संभालने की कोशिश की.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो

घटना के दौरान किसी ने मोबाइल फोन से मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, विवाद की शुरुआत कैसे हुई और इसमें कौन-कौन शामिल था, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

दो युवकों के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई

तुकोगंज पुलिस स्टेशन इंचार्ज जितेंद्र चौहान के मुताबिक, मामले में दो युवकों के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई की गई है. गरबा ऑर्गनाइज़र को भी चेतावनी दी गई है. पुलिस वीडियो में दिख रहे दूसरे लोगों की पहचान और घटना से जुड़े फैक्ट्स की जांच कर रही है.

गरबा पंडालों की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे

महिलाओं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर ने गरबा पंडालों में महिला पुलिस ऑफिसर्स को तैनात करना ज़रूरी कर दिया है. इसलिए, इवेंट के दौरान सिक्योरिटी इंतज़ाम और निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए फैक्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.