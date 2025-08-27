Home > मध्य प्रदेश > Ganesh Chaturthi 2025: सवा लाख लड्डुओं का भोग, 5 किलो सोने के आभूषणों से किया गया श्रृंगार, इंदौर में गणेश चतुर्थी की धूम!

Ganesh Chaturthi 2025: विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चतुर्थी पर्व को पूरे देश के साथ ही इंदौर में भी धूमधाम से मनाया गया।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 27, 2025 14:34:35 IST

नाज़ पटेल की रिपोर्ट, Ganesh Chaturthi 2025: विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चतुर्थी पर्व को पूरे देश के साथ ही इंदौर में भी धूमधाम से मनाया गया। जहां एक ओर श्रद्धालुओं द्वारा भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूपों को घरों में स्थापित करने की परंपरा है, वही इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भी इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा गणेश दर्शन की विशेष परंपरा है।

इंदौर के कलेक्टर और मंत्रियों ने किया खजराना गणेश मंदिर में पूजन-अर्चन 

आज इंदौर के कलेक्टर और निगमायुक्त सहित प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट ने भी पारंपरिक रूप से खजराना गणेश मंदिर पंहुचकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन कर पूजन-अर्चन किया। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों और जाप्रतिनिधियों ने इंदौर सहित देश और प्रदेश में शांति और उन्नति की कामना की। दरअसल, इंदौर में प्रसिद्ध प्राचीन गणेश मंदिर खजराना में हर साल की तरह चतुर्थी के दिन विशेष पूजन का आयोजन किया जाता है।

सवा लाख मोदकों का भोग

 भगवन गणेश को आज के दिन सवा लाख मोदकों का भोग लगाया है, वही विघ्नहर्ता की विशेष पूजा में शहर के आला अधिकारियों के साथ ही प्रदेश के भी आम आदमियों ने भी हिस्सा लिया, साथ ही मंदिर परिसर में फूलों से और से विशेष सज्जा भी की गई। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश दर्शन के लिए खजराना पहुंचे, मंत्रियों और अधिकारीयों ने शहर, देश और प्रदेश की सुख शांति और उन्नति की कामना की।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम

मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए खास तौर से बैरिकेडिंग लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात है और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। खजराना मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कलेक्टर ने पत्नी के साथ विशेष पूजन अर्चन किया और सवा लाख लड्डुओं का भोग विघ्नहर्ता को लगाया।

