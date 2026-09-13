Indore Bank Fraud Case: इंदौर में 26 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ की 18 अचल संपत्तियां जब्त

Indore Bank Fraud Case: इंदौर में बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने आलोक शारदा और अन्य लोगों से जुड़े मामले में 13 करोड़ रुपये की 18 अचल संपत्तियों को अस्थाई रूप से जब्त किया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है.

ED के अनुसार, यह जांच भोपाल की इकोनॉमिक ऑफ़ेंस विंग (EOW) द्वारा दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू की गई थी. यह मामला IDBI बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) ‘किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ी कथित धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित है.

ईडी ने क्या-क्या आरोप लगाए?

जांच के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि इंदौर जिले के मानपुर में ‘शारदा वेयरहाउस’ के मालिक आलोक शारदा ने दूसरों के साथ मिलकर वेयरहाउस रसीद फाइनेंसिंग स्कीम का गलत इस्तेमाल किया. धोखाधड़ी वाली रसीदें जारी की गईं, जिनमें दावा किया गया कि वेयरहाउस में किसानों की सोयाबीन और चना (chickpea) की उपज जमा है. इन रसीदों के आधार पर 42 किसानों के नाम पर सोयाबीन और चने की 62,965 बोरियों के बदले लोन मंजूर किए गए. ED की जांच से पता चला कि गिरवी रखी गई कृषि उपज को बाद में वेयरहाउस से हटा दिया गया और बिना अनुमति के बेच दिया गया.

ED, Indore conducted searches on 09.09.2026 at 04 premises linked to M/s Nimar Agro Park and its connected entities under PMLA, 2002. Searches resulted in seizure of various incriminating documents, digital devices and freezing of 4 bank lockers. pic.twitter.com/u7ZuJzcZTC — ED (@dir_ed) September 10, 2026







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आईडीबीआई बैंक को कितना नुकसान हुआ?

ED के अनुसार, इस मामले में IDBI बैंक को लगभग 14.04 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. वहीं, ‘किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज’ ने भी उसी वेयरहाउस में कथित तौर पर जमा कृषि उपज के आधार पर 12.04 करोड़ रुपये की वेयरहाउस रसीद फाइनेंसिंग मंजूर की थी. बाद में की गई भौतिक जांच में गिरवी रखे गए स्टॉक में भारी कमी पाई गई. इसके अलावा, ईडी का कहना है कि दोनों मामलों में आरोपियों ने बैंक और फाइनेंशियल कंपनी को लगभग 26 करोड़ रुपये का अवैध नुकसान पहुंचाया और खुद अनुचित लाभ कमाया.

ईडी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जांच के दौरान पहचानी गई 13 करोड़ रुपये मूल्य की 18 अचल संपत्तियों को अस्थाई रूप से जब्त किया है. इसके अलावा, पूरे मामले में आगे की जांच जारी है.

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