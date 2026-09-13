Home > मध्य प्रदेश > Indore Bank Fraud Case: इंदौर में 26 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ की 18 अचल संपत्तियां जब्त

Indore Bank Fraud Case: इंदौर में 26 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ की 18 अचल संपत्तियां जब्त

Bank Fraud Case: इंदौर में बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने आलोक शारदा और अन्य लोगों से जुड़े मामले में 13 करोड़ रुपये की 18 अचल संपत्तियों को अस्थाई रूप से जब्त किया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 13, 2026 11:40:31 AM IST

इंदौर में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई
इंदौर में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई


Indore Bank Fraud Case: इंदौर में बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने आलोक शारदा और अन्य लोगों से जुड़े मामले में 13 करोड़ रुपये की 18 अचल संपत्तियों को अस्थाई रूप से जब्त किया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है.

ED के अनुसार, यह जांच भोपाल की इकोनॉमिक ऑफ़ेंस विंग (EOW) द्वारा दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू की गई थी. यह मामला IDBI बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) ‘किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ी कथित धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित है.

You Might Be Interested In

ईडी ने क्या-क्या आरोप लगाए?

जांच के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि इंदौर जिले के मानपुर में ‘शारदा वेयरहाउस’ के मालिक आलोक शारदा ने दूसरों के साथ मिलकर वेयरहाउस रसीद फाइनेंसिंग स्कीम का गलत इस्तेमाल किया. धोखाधड़ी वाली रसीदें जारी की गईं, जिनमें दावा किया गया कि वेयरहाउस में किसानों की सोयाबीन और चना (chickpea) की उपज जमा है. इन रसीदों के आधार पर 42 किसानों के नाम पर सोयाबीन और चने की 62,965 बोरियों के बदले लोन मंजूर किए गए. ED की जांच से पता चला कि गिरवी रखी गई कृषि उपज को बाद में वेयरहाउस से हटा दिया गया और बिना अनुमति के बेच दिया गया.



यह भी पढ़ें – MP Crime: गार्ड पर तानी पिस्तौल और करने लगा अंधाधुंध वार, आखों में झोंकी मिर्च; फिल्मी स्टाइल में जेल ब्रेक करने की नाकाम कोशिश, मचा…

आईडीबीआई बैंक को कितना नुकसान हुआ?

ED के अनुसार, इस मामले में IDBI बैंक को लगभग 14.04 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. वहीं, ‘किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज’ ने भी उसी वेयरहाउस में कथित तौर पर जमा कृषि उपज के आधार पर 12.04 करोड़ रुपये की वेयरहाउस रसीद फाइनेंसिंग मंजूर की थी. बाद में की गई भौतिक जांच में गिरवी रखे गए स्टॉक में भारी कमी पाई गई. इसके अलावा, ईडी का कहना है कि दोनों मामलों में आरोपियों ने बैंक और फाइनेंशियल कंपनी को लगभग 26 करोड़ रुपये का अवैध नुकसान पहुंचाया और खुद अनुचित लाभ कमाया.

ईडी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जांच के दौरान पहचानी गई 13 करोड़ रुपये मूल्य की 18 अचल संपत्तियों को अस्थाई रूप से जब्त किया है. इसके अलावा, पूरे मामले में आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें – Hey Hanuman Song: उज्जैन में खड़े बजरंगबली मूर्ति ने अधिकारियों की बढ़ाई मुश्किलें, वहीं कैलाश खेर का ‘हे हनुमान’ क्या दे रहा संदेश?

Tags: MP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?

September 12, 2026

क्या है बिग बॉस 20 की रीति तिवारी का धोनी...

September 12, 2026

एल्युमिनियम फॉयल के 6 जबरदस्त कमाल, कभी सोचे नहीं होंगे!

September 12, 2026

बाप-बेटे दोनों के साथ रोमांस करने वालीं बॉलीवुड हसीनाएं

September 12, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026
Indore Bank Fraud Case: इंदौर में 26 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ की 18 अचल संपत्तियां जब्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Indore Bank Fraud Case: इंदौर में 26 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ की 18 अचल संपत्तियां जब्त
Indore Bank Fraud Case: इंदौर में 26 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ की 18 अचल संपत्तियां जब्त
Indore Bank Fraud Case: इंदौर में 26 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ की 18 अचल संपत्तियां जब्त
Indore Bank Fraud Case: इंदौर में 26 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ की 18 अचल संपत्तियां जब्त
Indore Bank Fraud Case: इंदौर में 26 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ की 18 अचल संपत्तियां जब्त