Indore Crime: 2:30 तड़के घर में घुस आई लड़की, सोते हुए बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ किया क्रिकेट बैट से हमला, बीच-बचाव करने वालों को भी नहीं बख्शा!

Indore Crime: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली और खौफनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. एरोड्रम इलाके में रहने वाले 75 साल के रिटायर्ड स्टेट आर्म्ड फोर्स के जवान की उनकी ही 20 साल की पोती ने क्रिकेट बैट से ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से हत्या कर दी. रविवार तड़के करीब ढाई बजे महालक्ष्मी नगर से अपनी स्कूटी पर सवार होकर पोती दादा-दादी के घर पहुंची थी, जहां माता-पिता से विवाद के बाद उसने यह खौफनाक कदम उठाया. पूछताछ के दौरान लड़की ने पुलिस को जो वजह बताई, उसने सबको हैरान कर दिया—उसका आरोप था कि दादा ने कई मौकों पर उसके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर किया था.

आधी रात को घर पहुंची और बैट से किया हमला

घटना रविवार तड़के करीब 2:30 बजे की है. महालक्ष्मी नगर में अपने माता-पिता के साथ रहने वाली 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट पोती अचानक अपने दादा-दादी के घर एरोड्रम पहुंची. घर का गेट उसकी दादी ने खोला, जिसके बाद वह गुस्से में अंदर घुसी और हाथ में लिए क्रिकेट बैट से सोते हुए 75 साल के दादा के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगी. इस अचानक हुए हमले से घर में कोहराम मच गया.

दादी ने बचाने की कोशिश की, पर नहीं रुकी पोती

जब पोती अपने दादा पर बैट से हमला कर रही थी, तब बीच-बचाव करने के लिए उसकी बुजुर्ग दादी दौड़कर आईं और उसे रोकने की कोशिश की. लेकिन गुस्से में अंधी हो चुकी पोती ने अपनी दादी को भी जोरदार धक्का देकर दूर हटा दिया और तब तक बैट से वार करती रही जब तक दादा की सांसे नहीं थम गईं. हमले के बाद उसने खुद ही परिवार के बाकी सदस्यों को फोन करके इस वारदात की जानकारी दी और शोर मचाया.

अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

घटना के तुरंत बाद परिवार के लोग घबरा गए और लहूलुहान हालत में बुजुर्ग को तुरंत औरबिंदो हॉस्पिटल लेकर दौड़े. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें ब्रॉट डेड (brought dead) यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया. डीसीपी नरेंद्र रावत के मुताबिक, पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस कस्टडी में दादा पर लगाएं बेहद संगीन आरोप

एरोड्रम थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी कॉलेज स्टूडेंट पोती को अपनी कस्टडी में ले लिया है. पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि घटना की सही सीक्वेंस का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि लड़की द्वारा दादा पर लगाए गए अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोपों की भी गहराई से वेरीफिकेशन की जा रही है, ताकि इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की हर एक कड़ी को सुलझाया जा सके.

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