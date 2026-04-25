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Illegal Dry Ice Storage: उर्रहट में ‘मौत का गोदाम’, ड्राई आइस का अवैध कारोबार; खतरे में सैकड़ों जिंदगियां

Illegal Dry Ice Storage: रीवा के अमहिया क्षेत्र में घनी आबादी के बीच ड्राई आइस और नाइट्रोजन गैस का अवैध भंडारण चल रहा है, जिससे खतरा बढ़ा, पुलिस जांच में जुटी है.

By: Preeti Rajput | Published: April 25, 2026 4:35:25 PM IST

रीवा के अमहिया क्षेत्र में घनी आबादी के बीच ड्राई आइस और नाइट्रोजन गैस का अवैध भंडारण चल रहा है.
रीवा के अमहिया क्षेत्र में घनी आबादी के बीच ड्राई आइस और नाइट्रोजन गैस का अवैध भंडारण चल रहा है.


Illegal Dry Ice Storage: रीवा शहर के अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 16, उर्रहट रविंद्र नगर की सावी मदर स्कूल वाली गली इन दिनों किसी टाइम बम पर बैठी नजर आ रही है. यहाँ पिछले 3 – 4 वर्षों से पुष्पराज कुशवाहा नामक व्यक्ति द्वारा ‘ड्राई आइस’  नाइट्रोजन गैस का अवैध भंडारण व कारोबार किया जा रहा है. घनी आबादी के बीच संचालित इस जोखिम भरे काम ने स्थानीय निवासियों की जान जोखिम में डाल दी है, लेकिन प्रशासनिक अमला किसी बड़ी अनहोनी के इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे बैठा है. हालांकि की इस मामले की सूचना पाकर अमहिया पुलिस पहुच थी मगर संचालक उस समय मौके से भाग निकला था जहां अमहिया पुलिस ने फायर NOC और अन्य डाक्यूमेंट के साथ संचालक को थाने बुलाया था.

ठंडा धुआं नहीं, यह है ‘साइलेंट किलर’

जानकारों के मुताबिक, ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का तापमान -78.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है. इसे छूते ही त्वचा बुरी तरह झुलस जाती है. वहीं, नाइट्रोजन गैस के संपर्क में आने से शरीर के अंग पत्थर की तरह जम सकते हैं. बिगत वर्ष पूर्व  मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुई एक मासूम की मौत इसका ताजा उदाहरण है, जहाँ धुएं वाले बर्तन में गिरने से बच्ची का शरीर 80% तक जल गया था. उर्रहट जैसे रिहायशी इलाके में इस गैस का रिसाव ऑक्सीजन को खत्म कर सकता है, जिससे सोते हुए लोग मौत की नींद सो सकते हैं.

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दबंगई के साये में कारोबार

स्थानीय लोगों का आरोप है कि संचालक पुष्पराज कुशवाहा न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि विरोध करने पर विवाद और धमकी देता है. मोहल्ले वालों के अनुसार, वह खुलेआम लोगो से कहता है कि मैं 5 साल पहले अपराध करता था अब इस धंधे में आ गया हूँ अपनी पुरानी आपराधिक छवि का डर दिखाकर लोगों को चुप कराने की कोशिश करता है. रिहायशी इलाके की संकरी गलियों में भारी वाहनों की आवाजाही से न सिर्फ जाम लगता है, बल्कि हादसों का डर भी बना रहता है.

नियमों की सरेआम धज्जियां

किसी भी गैस या केमिकल के भंडारण के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस, प्रदूषण विभाग की अनुमति और सबसे महत्वपूर्ण फायर एनओसी (NOC) अनिवार्य है. दावा किया जा रहा है कि इस अवैध यूनिट के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है. रीवा के साथ-साथ बाहरी जिलों में भी इसकी सप्लाई का जाल फैला हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि यह एक संगठित गोरखधंधा है. स्थानीय निवासियों ने मीडिया के माध्यम से कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इस अवैध भंडारण को तत्काल हटाया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि राजगढ़ जैसी त्रासदी की पुनरावृत्ति रीवा में न हो सके.

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Tags: Madhya PradeshRewa news
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