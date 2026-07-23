पत्नी का था गैरमर्द से रिश्ता! 3 महीने बाद मायके से लौटी तो कुछ घंटों बाद ऐसा क्या हुआ… पति बन गया हैवान

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कैरेक्टर पर संदेह के चलते यानी गैरमर्द से संबंध के शक में पत्नी की पीट-पीट कर हत्या का मामला सामने आया है. शाम को शख्स ने पत्नी की हत्या की और फिर रातभर शव के पास बैठा रहा. बुधवार (23 जुलाई, 2026) को सुबह सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. बुधवार सुबह पड़ोसियों ने घर के भीतर महिला का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी, उस दौरान पति अपनी पत्नी की डेडबॉडी के पास ही बैठा था.

पूरा मामला हबीबगंज थाना क्षेत्र स्थित शांति नगर झुग्गी का है. हत्यारोपी का नाम रामप्रसाद उर्फ बब्लू (47) है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि करीब 6 वर्ष पहले रामप्रसाद की शादी लता बाई (45) से हुई थी. वह मूलरूप से बैतूल की रहने वाली थी. यह लता बाई की दूसरी शादी थी. घटनाक्रम के मुताबिक, पति रामप्रसाद से विवाद के चलते लता बाई करीब तीन महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी. इसके बाद से पति लगातार उसे मनाने की कोशिश कर रहा था. मंगलवार रात में वह वापस घर लौटी. घर में किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई.

शाम को पिटाई की, कुछ देर बात हो गई मौत

पुलिस पूछताछ में आरोपी रामप्रसाद ने बताया कि उसे पत्नी लता के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक था. विवाद इतना बढ़ा कि उसने पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिससे गंभीर चोट लगने से महिला बेहोश हो गई. आरोपी रामप्रसाद पत्नी की पिटाई करके कुछ समय के लिए घर से चला गया. फिर देर रात वापस लौटा तो पत्नी लता की मौत हो चुकी थी. इसके बाद वह पूरी रात शव के पास बैठा रहा. बुधवार सुबह करीब 9 बजे पड़ोसियों की नजर घर के भीतर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पति-पत्नी के बीच होते रहते थे विवाद

पुलिस ने बताया कि लता बाई के पहले पति की मौत हो चुकी थी और उसका इकलौता बेटा इटारसी में रहता है. बीते करीब एक वर्ष से राम प्रसाद और लता बाई के बीच घरेलू विवाद होते रहते थे. दरअसल, रामप्रसाद को शक था कि उसकी पत्नी के गैरमर्द से संबंध हैं और जब वह बाहर जाता है तो वह शख्स आता है और दोनों संबंध बनाते हैं.

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