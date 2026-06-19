बंदूक दिखाकर डराती है पत्नी! 10 शादियां, लाखों की ठगी और अब 5 लाख की मांग, पति ने आरोप लगा मांगी सुरक्षा

MP Crime news: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पति को पत्नी से सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ रही है. दरअसल, बिजौली थाना क्षेत्र के मुगुलपुरा निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी को बंदूकबाज बताते हुए उससे खुद को खतरा बताया है साथ ही सुरक्षा के लिए SSP कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई है. पति ने आरोप लगाया कि शादी होने के कुछ दिनों तक तो उसकी पत्नी ससुराल से चली गई थी और अपने साथ लाखों रुपये के जेवरात भी लेकर गई.

केवल यही नहीं अब वह 5 लाख रुपये की और मांग कर रही है. इसके लिए वह अलग-अलग नंबरों से कॉल करके युवक पर दबाव बना रही है. चलिए पूरी घटना के बारे में जानते हैं.

लाखों के जेवर चोरी करने का आरोप

पति राहुल के मुताबिक शादी होने के समय पर ही पत्नी ने अपने घरवालों और कुछ रिश्तेदारों की मदद से घर में रखे सोने-चांदी के जेवर चोरी करवा दिए थे. जिसके बाद युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की है. पत्नी 15 मई को ससुराल आई थी, लेकिन 23 मई को बिना किसी से बता घर से निकल गई थी. राहुल का आरोप है कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले शादी के नाम पर लोगों को ठगते हैं और वे ठगी का एक गिरोह चलाते हैं. राहुल मुताबिक उसकी शादी 14 अप्रैल 2026 को शिवपुरी निवासी राखी जाटव के साथ हुई थी. शादी के दिन बीतने के बाद ही पत्नी की गतिविधियों पर शक होने लगा था. राखी द्वारा 5 लाख रुपये मांगने का दबाव बनाकर राहुल को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी.

बंदूकों का था काफी शौक

शिकायतकर्ता राहुल का आरोप है कि उसकी पत्नी राखी को बंदूकों का काफी शौक और लगाव था. वह बंदूकों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी करती थी. उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नि की इससे पहले भी कई शादियां हो चुकी हैं. इसने एसएसपी कार्यालय में पत्नी से सुरक्षा के लिए मदद मांगी है साथ ही पुलिस से जांच की मांग की है. शिकायत में राहुल ने पत्नी, उसकी मां और बहन के बैंक खातों की जांच की मांग भी की है.