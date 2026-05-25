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पति बना भाई, किया कन्यादान… व्हाट्सएप से खुला ऐसा राज, रह जायेंगे दंग

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी कराई. इतना ही नहीं, उसने भाई बनकर कन्यादान किया. हालांकि जब इस रिश्ते की हकीकत खुली, तो सब चौंक गए.

By: Deepika Pandey | Published: May 25, 2026 12:48:56 PM IST

लुटेरी दुल्हन केस
लुटेरी दुल्हन केस


Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरत में डाल दिया है. यहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी करा दी. उसने भाई बनकर कन्यादान किया. हालांकि इस रिश्ते में बहुत बड़ा झोल था, जब वो सबके सामने आया, तो लोग हैरान रह गए. बता दें कि ग्वालियर के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में काम करने वाले एक व्यक्ति की शादी कराई गई. हालांकि बाद में वो शादीशुदा निकली. उसकी शादी उसी व्यक्ति से हुई थी, जिसने शादी में भाई बनकर कन्यादान किया था. हालांकि शादी के कुछ ही समय बाद दुल्हन पैसे और गहने लेकर फरार होने की  फिराक में थी.

पीड़ित परिवार की शिकायत पर झांसी रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत सात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की. उन्होंने अपनी शिकायत में लुटेरी दुल्हन समेत सात लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी कर पैसे लेकर फरार होने की बात कही है.

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इमरजेंसी विभाग में काम करता है दूल्हा

ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके के नाका चंद्रवदनी इलाके में रहने वाले रतन शर्मा जबलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में टीम लीडर के पद पर कार्यरत हैं. परिवार में पांच भाई हैं लेकिन अब तक किसी की भी शादी नहीं हुई है. परिवार शादी के लिए अच्छी लड़की की तलाश में था. इसी बीच एक पड़ोसी ने कहा कि उसका एक दोस्त सोनू उर्फ अजय अपनी मुंहबोली बहन राधा के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है.

खुद को भाई बताकर की रस्म

इस पर रतन की मां और भाई रतन के लिए रिश्ता देखने पहुंचे. इसके बाद दोनों का रिश्ता तय हुआ और शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं. 27 अप्रैल को सोनी ने खुद को लड़की का भाई बताकर गोद भराई की रस्म की. 7 मई को पाटनकर चौराहे के सुखसागर होटल में रीति-रिवाज से दोनों की शादी हो गई. सोनू की मां ने लड़की की मां बनकर कन्यादान किया. इसके अलावा शिल्पी नाम की लड़की बहन बनी. राघवेंद्र जीजा और सत्येंद्र नाम का युवक भाई बनकर वहां पहुंचा. शादी संपन्न हो गई और दूल्हा पक्ष दुल्हन को विदा कर नाका चंद्रवदनी स्थित घर ले आया. 

व्हाट्सऐप चैट से खुला राज

शादी करके ससुराल आने के बाद दुल्हन लगातार फोन और चैट पर बात करती रही. इसके कारण रतन को उस पर शक हो गया और उसने चुपचाप से महिला का फोन चेक किया, जिसकी चैट देखकर उसके होश उड़ गए. उसे पता चला कि खुद को दुल्हन का भाई बताने वाला सोनू उर्फ अजय चौहान दीक्षा का असली पति है. दोनों ने 2024 में शादी कर ली थी. उन्होंने आगरा के आर्य समाज मंदिर में विवाद किया था. 

दुल्हन को किया पुलिस के हवाले

इससे रतन और उसके परिवार को इस बात के बारे में पता चला कि राधा उर्फ दीक्षा घर से नकदी और जेवर लेकर फरार होने की फिराक में था. उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत कराई और मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. परिवार ने आरोपी महिला को पुलिस को सौंप दिया. वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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