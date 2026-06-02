Gwalior News: जिसे वह इश्क समझी वह था धोखा, दोस्ती, प्यार और जिस्म से खेला; आखिर में कर दिया बड़ा कांड

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका से पहले दुष्कर्म करने और फिर उसे बेचने का मामला सामने आया है. युवक ने पहले तो किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया. इसके बाद राजगढ़ से किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर लेकर आया. फिर ब्वायफ्रेंड ने ढाई लाख रुपये में उसे बेच गया. ब्वायफ्रेंड ने प्रेमिका के भरोसे का कत्ल करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म भी किया. पुलिस को दी गई शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज करने के बाद तलाश शुरू हुई और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया.



पूरा मामला राजगढ़ का है. किशोरी के बहाने पुलिस ने बदनाम बदनापुरा-रेशमपुरा में मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. वैसे भी देह व्यापार व बच्ची व किशोरियों की खरीद-फरोख्त के लिए बदनापुरा-रेशमपुरा बदनाम है. वहीं, परिजन की शिकायत के बाद ही पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी. इसी कड़ी में राजगढ़ पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी. कुछ घरों पर ताला लगा था, ऐसे में पुलिस को शक गहराया गया. इस बीच किशोरी की लोकेशन यही की मिली. शक होने पर पुलिस ने एक घर का ताला तोड़ा तो अंदर किशोरी बेहोश मिली. वहीं, जांच आगे बढ़ी तो आरोपी और उसके रिश्तेदारों के घरों पर ताला लगा था.

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, राजगढ़ से शुक्रवार (29 मई, 2026) को 17 और 8 माह की किशोरी लापता हुई थी. यह किशोरी कटारिया खेड़ी की रहने वाली है. उसकी दोस्ती बंटी कंजर से हुई जो कटारिया खेड़ी का रहने वाला है. दोस्ती करने और फिर विश्वास जीतने के बाद बंटी कंजर उसे लेकर ग्वालियर आ गया.

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पुलिस गिरफ्त में आरोपी बंटी कंजर पूछताछ में बताया कि किशोरी के साथ उसने पहले दुष्कर्म किया. वह पहले से इरादा कर चुका था, इसलिए उसे ग्वालियर के बदनापुरा गांव में ढाई लाख रुपये में बेच दिया. वहीं, बंटी को साथ लेकर राजगढ़ पुलिस ग्वालियर आई और यहां रहने वाले राजेश कालकोर के घर का ताला तोड़ा तो इसमें किशोरी बरामद हो गई.

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