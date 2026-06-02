इश्क का खौफनाक अंत! बुलेट से आए, मांग भरी और फिर खत्म कर ली जिंदगी, आखिरी रील ने छोड़े सवाल

Couple Finished Their Life in MP: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे चंबल इलाके को झकझोरकर रख दिया. यहां एक प्रेमी जोड़ा बुलेट से एक नदी के पुल पर पहुंचा. वहां पर लड़के ने लड़की की मांग भरकर एक-दूसरे को जीवनसाथी बनाया. इसके बाद उन्होंने एक रील बनाआ और फिर कुछ ही देर बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली. जानकारी के मुताबिक, युवक और युवती बुलेट बाइक से नेशनल हाईवे-44 पर स्थित पुराने सांक नदी पुल पर पहुंचे थे. वहां युवक ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने मोबाइल से कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए.

एक दूसरे का पकड़ा हाथ और लगा दी छलांग

बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना के चंबल में एक लड़के ने लड़की से शादी की और फिर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया. दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर नदी में छलांग लगा दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव नदी से बाहर निकाले गए.

पुलिस को मिले ये सबूत

पुलिस को पुल पर खड़ी बुलेट बाइक से एक लाल दुपट्टा और कुछ दस्तावेज मिले. इनके आधार पर युवक की पहचान भूपेंद्र धाकड़ और युवती की पहचान राधा चौबे के रूप में हुई. इसके बाद दोनों के परिवारों को सूचना दी गई. हालांकि जब पुलिस को वीडियो मिली, तो मामला और गंभीर हो गया.

परिवार पर लगाए ये आरोप

वीडियो में युवक और युवती ने रोते हुए परिवार पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया. वहीं युवक भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताता है. दोनों ने कहा कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है और लड़की के बाई ने उन्हें मर जाने के लिए कहा है, जिसके कारण वे अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं.

ब्लैकमेलिंग केस में था दोनों का नाम

बताया जा रहा है कि युवक शादीशुदा था. वहीं युवती अविवाहित थी. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे. पुलिस को यह भी पता चला है कि करीब 9 महीने पहले दोनों का नाम एक चर्चित ब्लैकमेलिंग मामले में भी सामने आया था. फिलहाल पुलिस वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है, ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके.

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