Rewa drunk woman incident: रीवा में नशे में धुत महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा, सड़क पर राहगीरों से बदसलूकी

Rewa drunk woman incident: रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक महिला द्वारा किए गए हंगामे ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. शराब के नशे में धुत महिला ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया और राहगीरों के साथ बदसलूकी की. हैरानी की बात यह रही कि घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर थाना होने के बावजूद लंबे समय तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची.

राहगीरों से की बदसलूकी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला नशे में इस कदर बेकाबू थी कि वह राह चलते लोगों को गालियां दे रही थी और उनके कॉलर पकड़कर उन्हें घसीटने की कोशिश कर रही थी. इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और जाम जैसी स्थिति बन गई. लोग दहशत में नजर आए. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पास में थाना, फिर भी नहीं दिखी पुलिस

स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि समान थाना घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर है, इसके बावजूद घंटों चले इस हंगामे के दौरान पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. अंततः महिला के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई.

शराब दुकान के बाहर लगता है जमावड़ा

क्षेत्रीय नागरिकों का आरोप है कि समान नाका स्थित शराब दुकान के सामने आए दिन शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है. लोग खुलेआम सड़क पर शराब पीते हैं, जिससे इलाके का माहौल खराब हो रहा है. इससे खासकर महिलाओं और स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस समस्या पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

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