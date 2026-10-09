Gwalior News: पति बाइक पार्क करने गया, 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी… ग्वालियर के चिड़िया घर के बाहर हुआ कांड, CCTV ने खोले राज़!

Gwalior Zoo CCTV Footage: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने 21 वर्षीय पति को हैरान कर दिया. शिवपुरी के नरवर से अपनी 18 वर्षीय पत्नी के साथ घूमने आया युवक ग्वालियर के चिड़ियाघर पहुंचा था. पति अपनी बाइक पार्क करने के लिए कुछ कदम दूर गया, लेकिन जब वापस लौटा तो पत्नी वहां से गायब थी. काफी तलाश के बाद जब CCTV फुटेज खंगाली गई, तो पता चला कि पत्नी महज 26 सेकंड के भीतर एक अन्य युवक की बाइक पर बैठकर चली गई थी. अब पुलिस दोनों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है.

ग्वालियर जू के बाहर सिर्फ 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी

यह फिल्मी कहानी जैसी घटना ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिड़ियाघर के बाहर घटी. शिवपुरी से आया पति अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर ग्वालियर वैकेशन पर आया था. उसने पत्नी को जू के एंट्रेंस पर इंतजार करने को कहा और बाइक पार्क करने चला गया. लेकिन जब वह चंद मिनटों बाद लौटा, तो पत्नी गायब थी. आसपास पूछने पर कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद उसने सीसीटीवी चेक किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया कि सिर्फ 26 सेकंड के अंदर ही वह किसी अन्य युवक के साथ बाइक पर बैठकर वहां से चली गई थी.

भगाने वाले शख्स से निकला पुराना कनेक्शन

पुलिस की शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाला राज खुला है. पता चला है कि यह पहली बार नहीं है जब इस लड़की ने ऐसा किया हो. करीब दो साल पहले भी वह अपने घर से भाग चुकी थी और तब वह बहुतहापुर के रहने वाले अरमान खान के साथ मिली थी. उस समय नाबालिग (16 वर्ष) होने के कारण अरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और रेप का केस दर्ज हुआ था. इसी साल उसके परिवार वालों ने उसकी शादी शिवपुरी में कर दी थी, लेकिन इस नई शादी के बावजूद पुरानी कहानी फिर से दोहराई गई.

Narwar Kankar, Shivpuri 21-year-old Karan Rajak had brought his 18-year-old wife Suhana Rajak to visit the Phoolbagh Zoo in Gwalior. When the husband went to park the bike, the wife fled on a bike with her lover Arman Khan. Now the husband is running around the police station 😐 — JusticeForMen (@Mr_Prajapat551) October 8, 2026

पति ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस ने खंगाले CCTV

घटना के तुरंत बाद परेशान पति अपने चाचा के साथ पड़ाव पुलिस स्टेशन पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज कराई. अपनी शिकायत में उसने सीधे तौर पर अरमान खान का नाम लिया और आशंका जताई कि उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अगवा किया गया है या वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जू के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है.

पुलिस जांच और मोबाइल लोकेशन डेटा का सहारा

पढ़ाव थाने के इंचार्ज शैलेंद्र भार्गव के मुताबिक, पुलिस अब तकनीकी टीम की मदद से महिला और अरमान खान के मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रैक कर रही है. पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि महिला के मिलने और उसके बयान दर्ज होने के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि वह अपनी मर्जी से गई थी या उसे किसी साजिश के तहत ले जाया गया था. फिलहाल, पुलिस की टीमें दोनों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं.

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