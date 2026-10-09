Home > मध्य प्रदेश > Gwalior News: पति बाइक पार्क करने गया, 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी… ग्वालियर के चिड़िया घर के बाहर हुआ कांड, CCTV ने खोले राज़!

Gwalior News: पति बाइक पार्क करने गया, 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी… ग्वालियर के चिड़िया घर के बाहर हुआ कांड, CCTV ने खोले राज़!

Gwalior Zoo CCTV Footage: चिड़ियाघर के बाहर बाइक पार्क करने गया पति लौटा तो पत्नी गायब थी. CCTV में 26 सेकंड के भीतर दूसरे युवक के साथ जाते दिखने के बाद पुलिस जांच में जुटी.

By: Kajal Jain | Published: October 9, 2026 10:52:13 AM IST

Gwalior News: पति बाइक पार्क करने गया, 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी... ग्वालियर के चिड़िया घर के बाहर हुआ ऐसा कांड, CCTV ने खोले राज़!
Gwalior News: पति बाइक पार्क करने गया, 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी... ग्वालियर के चिड़िया घर के बाहर हुआ ऐसा कांड, CCTV ने खोले राज़!


Gwalior Zoo CCTV Footage: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने 21 वर्षीय पति को हैरान कर दिया. शिवपुरी के नरवर से अपनी 18 वर्षीय पत्नी के साथ घूमने आया युवक ग्वालियर के चिड़ियाघर पहुंचा था. पति अपनी बाइक पार्क करने के लिए कुछ कदम दूर गया, लेकिन जब वापस लौटा तो पत्नी वहां से गायब थी. काफी तलाश के बाद जब CCTV फुटेज खंगाली गई, तो पता चला कि पत्नी महज 26 सेकंड के भीतर एक अन्य युवक की बाइक पर बैठकर चली गई थी. अब पुलिस दोनों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है.

ग्वालियर जू के बाहर सिर्फ 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी

यह फिल्मी कहानी जैसी घटना ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिड़ियाघर के बाहर घटी. शिवपुरी से आया पति अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर ग्वालियर वैकेशन पर आया था. उसने पत्नी को जू के एंट्रेंस पर इंतजार करने को कहा और बाइक पार्क करने चला गया. लेकिन जब वह चंद मिनटों बाद लौटा, तो पत्नी गायब थी. आसपास पूछने पर कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद उसने सीसीटीवी चेक किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया कि सिर्फ 26 सेकंड के अंदर ही वह किसी अन्य युवक के साथ बाइक पर बैठकर वहां से चली गई थी.

You Might Be Interested In

भगाने वाले शख्स से निकला पुराना कनेक्शन

पुलिस की शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाला राज खुला है. पता चला है कि यह पहली बार नहीं है जब इस लड़की ने ऐसा किया हो. करीब दो साल पहले भी वह अपने घर से भाग चुकी थी और तब वह बहुतहापुर के रहने वाले अरमान खान के साथ मिली थी. उस समय नाबालिग (16 वर्ष) होने के कारण अरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और रेप का केस दर्ज हुआ था. इसी साल उसके परिवार वालों ने उसकी शादी शिवपुरी में कर दी थी, लेकिन इस नई शादी के बावजूद पुरानी कहानी फिर से दोहराई गई.

पति ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस ने खंगाले CCTV

घटना के तुरंत बाद परेशान पति अपने चाचा के साथ पड़ाव पुलिस स्टेशन पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज कराई. अपनी शिकायत में उसने सीधे तौर पर अरमान खान का नाम लिया और आशंका जताई कि उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अगवा किया गया है या वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जू के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है.

पुलिस जांच और मोबाइल लोकेशन डेटा का सहारा

पढ़ाव थाने के इंचार्ज शैलेंद्र भार्गव के मुताबिक, पुलिस अब तकनीकी टीम की मदद से महिला और अरमान खान के मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रैक कर रही है. पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि महिला के मिलने और उसके बयान दर्ज होने के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि वह अपनी मर्जी से गई थी या उसे किसी साजिश के तहत ले जाया गया था. फिलहाल, पुलिस की टीमें दोनों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं.

ये भी पढ़ें:- Assam Student Death: पहले बताया ट्रेन में डर लग रहा है, फिर फोन बंद! आंध्र प्रदेश में रेलवे ट्रैक के पास मिली छात्रा की लाश, ट्रेन से मिला अहम सबूत!

Tags: MP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Navratri 2026: 8 देवी मंदिर, जहां उमड़ता है भक्तों का...

October 8, 2026

भारत का ऐसा रहस्यमयी किला जो बदलता हैं रंग

October 7, 2026

इशिता दत्ता ने शेयर की ‘दृश्यम 3’की BTS तस्वीरें

October 7, 2026

कौन हैं जूही भट्ट?

October 7, 2026

किरण राव ने Gen Z की डेटिंग पर क्या कहा?

October 6, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों मांगा सलमान खान से जवाब?

October 6, 2026
Gwalior News: पति बाइक पार्क करने गया, 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी… ग्वालियर के चिड़िया घर के बाहर हुआ कांड, CCTV ने खोले राज़!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gwalior News: पति बाइक पार्क करने गया, 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी… ग्वालियर के चिड़िया घर के बाहर हुआ कांड, CCTV ने खोले राज़!
Gwalior News: पति बाइक पार्क करने गया, 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी… ग्वालियर के चिड़िया घर के बाहर हुआ कांड, CCTV ने खोले राज़!
Gwalior News: पति बाइक पार्क करने गया, 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी… ग्वालियर के चिड़िया घर के बाहर हुआ कांड, CCTV ने खोले राज़!
Gwalior News: पति बाइक पार्क करने गया, 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी… ग्वालियर के चिड़िया घर के बाहर हुआ कांड, CCTV ने खोले राज़!
Gwalior News: पति बाइक पार्क करने गया, 26 सेकंड में गायब हुई पत्नी… ग्वालियर के चिड़िया घर के बाहर हुआ कांड, CCTV ने खोले राज़!