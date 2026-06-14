MP: महिला को हुआ किरायेदार से प्यार, पति और तीन बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ हुई फरार, अब हो गया बड़ा कांड

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पूरा मामला झांसी रोड थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली 28 साल की महिला लगभग छह महीने पहले अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर किरायेदार प्रेमी के साथ चली गई थी. इसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और कानपुर में रहने लगे.

महिला के पहले पति ने उस समय पत्नी की गुमशुदगी और बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए महिला और उसका प्रेमी हाल ही में ग्वालियर कोर्ट पहुंचे थे. इस दौरान कोर्ट के बाहर जमकर ड्रामा हुआ.

महिला को जबरन कार में बैठाकर ले जाया गया

बताया जा रहा है कि सुनवाई के बाद लौटते समय महिला के पति, भाई और अन्य परिजनों ने उनकी कार रोक ली. प्रेमी का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई और महिला को जबरन दूसरी कार में बैठाकर ले जाया गया.

प्रेमी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

इस मामले में प्रेमी रामेंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उसका कहना है कि महिला अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही थी. दोनों शादी कर चुके हैं. फिलहाल पुलिस महिला की तलाश कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि महिला अपनी मर्जी से गई है या उसका अपहरण हुआ है.

पुलिस का क्या है कहना?

फिलहाल पुलिस भी किसी नतीजे पर पहुंचने से बच रही है. पुलिस का कहना है कि सबसे पहले महिला को तलाशना जरूरी है. उसके मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वह अपनी इच्छा से कहीं गई है या उसे जबरन ले जाया गया. पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है और सभी पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं. महिला की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश भी जारी है.