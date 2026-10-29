Home > मध्य प्रदेश > ‘कैप्सूल खाकर गलत संबंध बनाता है..’, हाथ-पैर जोड़ती रहती है पत्नी, फिर भी नहीं छोड़ता पति; महिला ने लगाए गंभीर आरोप

‘कैप्सूल खाकर गलत संबंध बनाता है..’, हाथ-पैर जोड़ती रहती है पत्नी, फिर भी नहीं छोड़ता पति; महिला ने लगाए गंभीर आरोप

Wife Alleges Husband Viral Video: ग्वालियर की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए. उसने कहा कि उसका पति कैप्सूल खाकर जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है. जानें पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 29, 2026 10:01:01 PM IST

महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप
महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप


ग्वालियर में एक महिला ने अपने पति पर दवा (कैप्सूल) खाने के बाद जबरन शारीरिक संबंध बनाने और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि पति उसकी तकलीफ और दर्द को नजरअंदाज करता था. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

घर पर कब्जा करने की बात कहता है

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जाता है कि महिला आरोप लगाती है कि उसका पति उसे मारता-पीटता है और कैप्सूल खाकर जबरदस्ती संबंध मनाता है. वह मना करती है, लेकिन वह मानता नहीं है. महिला ने ये भी बताया कि उसके पिता नहीं हैं और उसका पति कहता है वह अपनी पत्नी की मां और भाई को मारकर उसके घर पर कब्जा कर लेगा. 



तीन साल पहले हुई थी शादी

महिला ने बताया कि उसकी शादी तीन साल पहले उसके भाई ने करवाई थी. महिला ने आरोप लगाया कि वह अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न का मामला महिला थाने में दर्ज कराई थी. लेकिन उसके पति ने 5 हजार रुपये देकर मामला बंद करवा दिया. 

नेटिजंस ने क्या कहा?

इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजंस की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने कहा, ‘यह सरासर क्रूरता और वैवाहिक दुष्कर्म है, महिला का साथ देना और सख्त कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है.’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि यह भी एक तरह का अत्याचार है ,आवाज उठाना चाहिए इसके खिलाफ. वहीं अन्य ने कहा- अत्याचार से भी बढ़कर है।जो अपनी ही पत्नी का नहीं हो सकता है. वो इंसान नहीं जानवर.

यह खबर भी पढ़ें: ‘चिलिंग विद GF’ कहकर Samay Raina ने खोला दिल का राज? मेधा शंकर की चर्चा के बीच वायरल हुई बातचीत

Tags: Gwalior crime newsgwalior newsmadhya pradesh newsWife Alleges Husband
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