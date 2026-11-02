Viral Video: 2 लड़कियों में महासंग्राम! रोकती रही पुलिस नहीं रुकी लड़ाई, बाल खींच-खींच कर मारा; वीडियो वायरल

क्या है वायरल वीडियो?
भारत की दो शेरनी आपस में लड़ते हुए ! यह मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के थाटीपुर थाना के बाहर का है । भीम आर्मी युवा क्रांति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधा सैनी किसी पुराने मामले में पुलिस कार्यवाही न होने पर थाना के बाहर धरने पर बैठी हुई थीं। इसी दौरान वहां से गुजर रही दूसरी महिला से नोक झोक हो जाती है और बात मारपीट पर आ जाती है थाने के बाहर अचानक हंगामा देखकर पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी आकर “बीच- बचाव”किया।
— premprakash (@pp73030711) November 2, 2026
क्या था मामला?
क्या बोले यूजर्स?
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