Viral Video: 2 लड़कियों में महासंग्राम! रोकती रही पुलिस नहीं रुकी लड़ाई, बाल खींच-खींच कर मारा; वीडियो वायरल

इंटरनेट पर आए दिन तरह-तरह के वीडियोज वायरल होते रहते हैं. इस बार मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो लड़कियों के बीच महासंग्राम हो रहा है. महिला पुलिस और कुछ पुरुष उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं और बजरदस्त जंग देखने को मिलती हैं. देखें वायरल वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवतियों में खतरनाक लड़ाई हो रही है. लोग उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन वो एक-दूसरे का बाल खींच खींच कर लड़ती दिख रही हैं. महिला पुलिस भी इस जंग को रोकने की तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन वो दोनों आपस में ही भिड़ंत कर रही हैं. हालांकि, बाद में कड़ी मशक्कत के बाद ये लड़ाई रुक जाती है.

क्या था मामला?

यह मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के थाटीपुर थाने के बाहर का है. जानकारी के मुताबिक, भीम आर्मी युवा क्रांति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधा सैनी एक पुराने मामले में पुलिस कार्रवाई न होने के विरोध में थाने के बाहर धरने पर बैठी थीं. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक दूसरी महिला से उनकी कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. थाने के बाहर हंगामा होता देख पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और दोनों महिलाओं को अलग कर बीच-बचाव किया.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो के वायरल होने पर नेटिजंस की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने कहा, ‘एक बीजेपी की भक्त है और एक सिस्टम के खिलाफ धरने पर बैठी थी जो भीम आर्मी की अध्यक्ष है अब आप समझ सकते हैं.’ वहीं दूसरे यूजर ने बोला, ‘इन लोगों का झगड़ा काफी उग्र होता है.’ एक अन्य ने कहा, ‘जब धरने पर बेठे है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है सुरक्षित रखने की.’

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