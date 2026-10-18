Gwalior Temple Accident: ट्रक हुआ ऐसा बेकाबू, कुचल डाले 13 श्रद्धालु; मंदिर जा रहे 26 घायल

Gwalior Temple Accident: हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, ग्वालियर में रविवार सुबह धान से लदा एक ट्रक पुलिस बैरिकेड तोड़कर शीतला माता मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गया, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हादसा सुबह करीब 1.30 बजे चिनोर रोड पर हुआ, जहां ढलान होने की वजह से भारी गाड़ियों का आना-जाना मना है.

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ऐसे हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रक सड़क पर रुका हुआ था, लेकिन बैरिकेड तोड़कर, कंट्रोल खोकर ढलान से नीचे गिर गया और मंदिर की बाहरी दीवार और गेट से टकरा गया. सड़क पर चल रहे श्रद्धालु गाड़ी के नीचे कुचल गए. शहर के एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक, घटना के बाद कुल 39 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनमें से 13 लोगों की मौत हो गई. पांच से छह घायलों की हालत गंभीर है और उनके फ्रैक्चर हुए हैं, जबकि बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है. मौके पर तैनात दो पुलिसवाले भी घायल हो गए.