‘प्रसाद का लड्डू’ खिलाकर 10 महीने तक किया कांड, पति को सुधारने के लालच में बनाए पत्नी के आपत्तिजनक वीडियो; फिर खेला ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल!

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र की आड़ में एक शादीशुदा महिला की अस्मत से खिलवाड़ का शर्मनाक मामला सामने आया है. अपने शराबी पति की लत छुड़वाने के लिए एक भोली-भाली महिला जब एक तांत्रिक के पास पहुंची, तो उस दरिंदे ने भगवान की आस्था का फायदा उठाते हुए उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया. तांत्रिक ने प्रसाद के नाम पर महिला को नशीला लड्डू खिलाया और उसके बेहोश होने के बाद उसकी इज्जत तार-तार कर दी. इस पूरी वारदात की वीडियो भी बनाई जिसकी तर्ज पर वह पिछले 10 महीने से महिला का शोषण कर रहा था और विरोध करने पर पति को जान से मारने की धमकी तक दे डाली. तंग आकर आखिरकार जब पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पति व दोस्तों को अपनी आपबीती सुनाई. पुलिस ने महिला की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी तांत्रिक कमल राठौर उर्फ पटेल को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

पति की शराब छुड़वाने के चक्कर में तांत्रिक के जाल में फंसी महिला

घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक इलाके की है. करीब एक साल पहले एक महिला अपने पति की शराब की लत से बेहद परेशान थी और उसे सुधारना चाहती थी. इसी उम्मीद में वह शहर के मशहूर ‘तलवार वाले हनुमान मंदिर’ पहुंची थी, जहां उसकी मुलाकात कमल राठौर उर्फ पटेल नाम के इस ढोंगी तांत्रिक से हुई. महिला ने अपने पति की बुरी लत छुड़वाने के लिए तांत्रिक से मदद मांगी. शुरुआत में आरोपी ने उसे कुछ विभूति (राख) दी, जिसे महिला अपने घर ले गई. धीरे-धीरे तांत्रिक का उस महिला के घर आना-जाना शुरू हो गया, जिससे महिला को लगा कि वह सच में उसके घर का भला करने आया है, लेकिन तांत्रिक के मन में कुछ और ही पाप पल रहा था.

नशीला लड्डू खिलाकर किया बेहोश, फिर किया कांड

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अक्टूबर 2025 में दोपहर के वक्त आरोपी तांत्रिक अचानक उसके घर आ धमका. उसके हाथ में कुछ लड्डू थे. उसने महिला को प्रसाद के रूप में एक लड्डू थमाते हुए कहा कि इसे खाते ही घर की सारी परेशानियां और क्लेश दूर हो जाएंगे. भोली-भाली महिला ने बिना किसी शक के प्रसाद समझकर वह लड्डू खा लिया. लड्डू खाते ही वह गहरी बेहोशी की हालत में चली गई. जब उसे होश आया, तो उसके साथ घिनौना अपराध हो चुका था.

इतना ही नहीं, आरोपी ने इस गंदी हरकत का वीडियो बना लिया और धमकी दी कि अगर किसी को भी मुंह खोला, तो वह पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी कर देगा और उसके पति को मौत के घाट उतार देगा. इसी खौफ के साए में महिला घुट-घुटकर जीती रही और आरोपी पिछले 10 महीनों से लगातार उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसका जिस्म नोचता रहा. हद तो तब हो गई जब आरोपी ने 8 अगस्त 2026 को भी दिनदहाड़े उसके साथ अपनी काली करतूत को दोहराया.

10 महीने तक झेला नर्क, फिर किया पर्दाफाश

लगातार हो रहे जुल्म और धमकियों से तंग आ चुकी पीड़िता अंदर ही अंदर घुट रही थी. आखिरकार 6 सितंबर को उसने हिम्मत जुटाई और अपने पति व कुछ खास दोस्तों को अपनी आपबीती रोते-रोते सुना दी. पत्नी की आपबीती सुनकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई और परिवार के होश उड़ गए. बिना देर किए पीड़िता अपने पति और दोस्तों को लेकर सीधे थाने पहुंची और आरोपी तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई. ग्वालियर थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कमल राठौर उर्फ पटेल को धर दबोचा है और उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है ताकि उसके काले कारनामों की पूरी कुंडली खंगाली जा सके.

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