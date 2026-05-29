Gwalior News: एक ही बिस्तर पर पति और बॉयफ्रेंड के साथ सोना चाहती है ‘पत्नी’, इसके बाद की डिमांड सुनकर उड़ जाएंगे होश

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पति-पत्नी और ‘वो’ के बीच अनैतिक संबंधों का अजब मामला सामने आया है. यहां पर पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को अपने पति के घर में रखना चाहती है. इसके लिए उसने पति को सीधे-सीधे चेतावनी दी है कि उसका बॉयफ्रेंड भी इसी घर में रहेगा, अगर ज्यादा विरोध किया तो मर्डर करवा दूंगी. इस मामले के सामने आने के बाद पति के साथ-साथ परिवार-रिश्तेदार के साथ-साथ दोनों के माता-पिता भी चिंतित हैं.

बॉयफ्रेंड को घर में साथ रखना चाहती पत्नी

पति-पत्नी और ‘वो’ का यह सनसनीखेज मामला ग्वालियर के सिकंदर कम्पू इलाके का है. पिछले दिनों पति राजकुमार कुशवाह ने एसपी ऑफिस पुलिस अधीक्षक ऑफिस पहुंचकर पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि पत्नी पूनम 22 जनवरी 2026 को बिना बताए कहीं चली गई. इसके बाद काफी तलाशा गया. करीब 2 महीने बाद मार्च 2026 में पत्नी पूनम घर लौटी. राजकुमार ने पूछा तो पत्नी पूनम ने बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड आशु उर्फ कमल सेन के साथ गई थी. इस दौरान उसके साथ संबंध भी बनाए.

ग्वालियर के सिकंदर कम्पू इलाके में रहने वाले राजकुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि पति राजकुमार ने जब पत्नी पूनम की अनैतिक शर्त मानने से मना किया तो पिछले दिनों सुबह वह घर से चली गई और इसके बाद दोपहर में धमकाने घर आई.

शर्त ना मानने पर पत्नी ने दी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी

उसने पति से कहा कि झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी. दोनों के बीच बहस हुई तो इस दौरान पति राजकुमार का पत्नी पूनम ने गुस्से में सिर फोड़ दिया. इसके बाद घायल राजकुमार डॉक्टर के पास गए तो पीछे से पत्नी पूनम घर मे रखे सोने-चांदी के जेवरात और नगदी के साथ ही तीनों बेटियों और बेटे को लेकर घर से चली गई.

पत्नी की शर्त सुन चौक गए राजकुमार

पत्नी का कहना है कि वह आशु से प्रेम करती है और वह उसी के साथ रहना चाहती है. राजकुमार के सामने ही पत्नी पूनम ने ऐसी शर्त रखी कि उसके होश उड़ गए. पूनम ने राजकुमार से साफ-साफ कहा कि अगर वह उसके साथ रहना है तो बॉयफ्रेंड आशु भी घर में रहेगा.

पूनम ने यहां तक कहा दिया कि वह एक तरह से आशु की पत्नी की तरह घर में रहेगी. पूनम का कहना है कि घर की छत के नीचे तीनों (पूनम अपने बॉयफ्रेंड और पति के साथ) साथ में रहेंगे. पूनम ने साफ-साफ कहा कि अगर पति राजकुमार यह शर्त मानता है तो ठीक वरना वह घर छोड़कर चली जाएगी.

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राजकुमार और पूनम के 4 बच्चे हैं

बताया जा रहा है कि वर्ष 2008 में पूनम कुशवाह और राजकुमार का विवाह हुआ था. शादी के बाद 17 साल तक उसके संबंध ठीक रहे. इस दौरान दोनों के तीन बेटी और एक बेटा हुआ. इस बीच अचानक ही राजकुमार की पत्नी पूनम आशू के संपर्क में आई. राजकुमार का आरोप है कि आशू के चक्कर में अब पूनम घर बर्बाद कर रही है. उसे अपनी तीन बेटियों और बेटे की भी परवाह नहीं है.

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