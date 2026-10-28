Gwalior News: राम की रील्स देखने पर पति हुआ खफा, 2 बार टोका और तीसरा बार बन गया शैतान; फिर...

Gwalior News : मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर प्रभु श्रीराम की रील्स देख रही पत्नी ने जब महाकाल का वीडियो लगाने से मना किया तो पति ने तलवार से हमला कर दिया. शख्स यहीं पर नहीं रुका बल्कि खून से लथपथ पत्नी की ओर दौड़ा. डर के मारे पड़ोसी के घर जाकर उसने अपनी जान बचाई. वहीं, अस्पताल में भर्ती पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है. पड़ोसियों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल पति फरार बताया जा रहा है.

पूरा मामला ग्वालियर जिले के हजीरा के बड़ागेट कांचमिल इलाके का है. पूरा घटना मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को रात करीब 11 बजकर 30 मिनट की है. हजीरा के बड़ागेट कांचमिल की रहने वाली 36 वर्षीय रितु तोमर मंगलवार देर रात को अपनी बच्ची के साथ अपने कमरे में मोबाइल फोन पर भगवान राम के वीडियोज देख रही थी. आरोप है कि पति करनवीर उर्फ करू सिंह तोमर (38) घर आया. उसने पत्नी रितु तोमर से बोला कि श्रीराम के वीडियो मत देखो बल्कि महाकाल के वीडियोज देखा करो. इस पर पत्नी भड़क गई. रितु का आरोप है कि वीडियोज देखने पर पति से उसकी बहस हो गई. बहस के दौरान पति ने तलाक देने की धमकी दी. वह गुस्से में घर के मंदिर में रखी तलवार लेकर आ गया और देखते-देखते पत्नी पर तलवार से हमला कर दिया.

पत्नी के मानने पर गुस्साया पति

पति करनवीर ने पत्नी रितु के सिर, गर्दन और घुटने पर तलवार से हमला किया. इसके बाद घायल महिला ने किसी तरह पड़ोसी के घर में घुसकर अपनी जान बचाई. घटना मंगलवार रात बड़ा गेट कांच मिल क्षेत्र की है. पुलिस का कहना है कि रेवती उर्फ रीतू तोमर ने बताया कि रात करीब 11 बजे वह बच्चों के साथ भगवान श्रीराम की रील देख रही थी.

रितु ने श्रीराम के वीडियोज देखने जारी रखे तो गुस्से में उसने कह दिया कि ऐसे पति के साथ नहीं रह सकती. इसके बाद विवाद बढ़ गया. आरोप है कि पति मंदिर में रखी पूजा की तलवार उठा लाया और जान से मारने की धमकी देने लगा. प्रतिवाद करने पर उसने पत्नी रितु पर तलवार से हमला कर दिया.

शरीर पर आईं चोंटें

अचानक हुए हमले से घबराई महिला खुद को बचाने के लिए पड़ोसी के घर में घुस गई और डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया.बताया जा रहा है कि घटना के समय महिला का बड़ा बेटा और सास भी मौजूद थे. घायल महिला के शरीर पर कई चोटें आई हैं. उधर शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच पहले भी विवाद होते रहे हैं.