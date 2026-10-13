Gwalior News: ‘तुम तो बहुत खूबसूरत हो’ तारीफ करते-करते बंद किया कमरे का दरवाजा; लड़की चीखती रही फिर भी नहीं माना टीचर

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से गुरु-शिष्य के रिश्तों की मर्यादा के उल्लंघन का मामला सामने आया है. मामा के घर पर रह रही 12वीं की छात्रा के साथ उसके टीचर ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. आरोपी कोचिंग क्लासेस का संचालक है. आरोप है कि टीचर ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. छात्रा के विरोध करने पर टीचर ने जान से मारने की धमकी तक दे डाली. वहीं, छात्रा इस वारदात के बाद कई दिनों तक डर के कारण खामोश रही. इसके बाद परिवार के मदद से पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाबालिग छात्रा बचपन से ही अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही है. पिछले कुछ समय से 12वीं बोर्ड की तैयारी के लिए शासकीय क्वार्टर स्थित एक कोचिंग क्लासेस जा रही है. यहां शिक्षक सत्यजीत शाक्य उसे पढ़ाता था और इस परिसर के एक हिस्से में रहता भी है. 24 सितंबर, 2026 को कोचिंग की छुट्टी थी, लेकिन पीड़ित छात्रा को कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी नहीं दी गई.

धोखे से बनाया दुष्कर्म का शिकार

छात्रा रोज की तरह एक दिन कोचिंग पहुंची. वह काफी देर तक अकेली बैठी रही. इसके बाद उसने अन्य बच्चों के ना आने का कारण पूछा तो आरोपी सत्यजीत ने उसका हाथ पकड़ कर उसे जबरन अपने कमरे में ले गया. छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की साथ ही धमकी दी कि यदि किसी को कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देगा. घटना के बाद डर और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण छात्रा चुप रही और कोचिंग जाना बंद कर दिया.

बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप

कई दिनों तक कोचिंग ना जाने पर जब उसके मामा ने पूछताछ की तो छात्रा ने रोते हुए आपबीती सुनाई, जिसके बाद छात्रा अपने मामा के साथ थाटीपुर पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर कोचिंग संचालक पर बंधक बनाकर दुष्कर्म, धमकाने, और पोक्सो एक्ट के तहत का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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