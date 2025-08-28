Gwalior News: बल्ब के होल्डर में लगाए कैमरे, कपल्स के बनाए VIDEO, इंजीनियरिंग छात्रा समेत 3 गिरफ्तार

विवेक मांझी की रिपोर्ट, Madhya Pradesh News: ग्वालियर के एक होटल के कमरे में कैमरा लगाकर युवक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। ब्लैकमेल कर आरोपी एक लाख रुपए की मांग कर रहे थे। इस वारदात की मास्टरमाइंड पीड़ित युवती की दोस्त इंजीनियरिंग की छात्रा निकली है। उसने अपने प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर होटल के कमरे में बल्ब के होल्डर में कैमरा फिट किया था। वहीं पुलिस ने फरियादी युवक की शिकायत के बाद इंजीनियर छात्रा सहित दोंनो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी हैं।

पहुंचे थाना

दरअसल ग्वालियर देहात चीनोर निवासी 27 साल के युवक ने विश्वविद्यालय थाना पहुँचकर शिकायत कर बताया कि उसने 26 जुलाई को गर्लफ्रेंड के साथ थाना क्षेत्र के होटल विराट इन सिटी सेंटर के कमरा नंबर 203 में गया था दोनों करीब 5 घंटे तक वहां रुके थे। होटल मैनेजर मुकेश शर्मा को कमरे का 1200 रुपए भी किराया चुका कर दोनों घर लौट आए। छह दिन बाद पहले उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से वॉट्सऐप मैसेज आया। इसमें लिखा था गर्लफ्रेंड के होटल वाला वीडियो उसके पास है। एक लाख रुपए दो वरना वीडियो सोशल मीडिया वायरल कर देगा। युवक आरोपियों की धमकी से घबरा गया पैसों का इंतजाम करने के लिए पांच छह दिन का वक्त मांगा था लेकिन ब्लैकमेलर ने दो दिन का वक्त दिया। 23 अगस्त को ब्लैकमेलर ने कॉल कर बोला ज्यादा स्मार्ट बन रहा है तेरी दो दिन से कुंडली निकाल रहे हैं थाने में शिकायत की है अब तुझे जीने नहीं देंगे 30 मिनट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में पैसा डाल वरना अंजाम भुगतना पड़ सकता है।

क्या Mohammed Shami भी लेने वाले हैं संंन्यास? खुद ही किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए बड़े-बड़े दिग्गज

ब्लैकमेल किया

पीड़ित युवक ने घबराकर ऑनलाइन पांच हजार रुपए ट्रांसफर आरोपियों को कर दिए। लेकिन ब्लैकमेलर नहीं माने उन्हें धमकी दी 95 हजार रुपए और भेजे तब वहां वीडियो डिलीट होगा। पीड़ित युवक आरोपियों से परेशान होकर देर रात थाने पहुंचकर शिकायत की। जिस नंबर से उसे धमकी मिल रही थी उसे पुलिस ने ट्रेस किया तो फोन युवक की गर्लफ्रेंड की सहेली राधा चौबे निवासी जुझारपुर दतिया का निकला। राधा इंजीनियरिंग की छात्रा है। उसे राउंडअप किया तो राज खुल गया ब्लैकमेलिंग में राधा का बॉयफ्रेंड भूपेन्द्र धाकड़ निवासी हुरावली का पुरा कैलारस मुुरैना और उसका दोस्त बृजेश धाकड़ निवासी देवकक्ष गांव कैलारस मुरैना शामिल था। आरोपी राधा ने खुलासा किया कि युवकी की गर्लफ्रेंड उसकी सहेली है।

बल्ब होल्डर के अंदर कैमरा

उसने ही दोनों के लिए होटल विराट इन में कमरा बुक किया था। इस होटल में उसका भूपेन्द्र और बृजेश के साथ आना जाना रहता है। होटल के रूम नंबर 206 में भी उसकी टीम ने दो दिन तक कैमरा लगाया था। युवक और उसकी गर्लफ्रेंड पर लगातार नजर रखे थी। उनकी हमदर्द बनकर ब्लैकमेलर्स को पैसा देने के लिए उधार रकम देने का नाटक भी कर रही थी। लेकिन युवक और उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने वालों ने बल्ब होल्डर के अंदर स्पाई कैमरा फिट कर रखा था। यह लोग खुद भी होटल में ग्राहक बनकर उसके कमरों में बल्ब की शक्लनुमा कैमरा फिट कर आए थे। उसके जरिए युवक युवतियों की वीडियो रिकार्डिंग कर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने युवक की शिकायत के बाद इंजीनियर छात्र और उसके बॉयफ्रेंड सहित उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है साथ ही, उनसे पूछताछ कर कार्रवाई में जुट गई है।

Aaj Ki Taza Khabar LIVE: आज जापान के लिए रवाना होंगे PM Modi, राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश