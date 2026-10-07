Home > मध्य प्रदेश > पत्नी को घुमाने चिड़ियाघर लाया था पति, बाइक पार्क करते ही प्रेमी संग भाग गई दुल्हन; युवक की नई-नई हुई थी शादी

पत्नी को घुमाने चिड़ियाघर लाया था पति, बाइक पार्क करते ही प्रेमी संग भाग गई दुल्हन; युवक की नई-नई हुई थी शादी

Newlywed Woman Ran Away: ग्वालियर में पति नई-नवेली पत्नी को चिड़ियाघर घुमाने लाया था. पति गाड़ी पार्क करने गया, तभी महिला का प्रेमी आया और उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 7, 2026 3:57:29 PM IST

नई नवेली पत्नी को युवक ले गया घुमाने और बॉयफ्रेंड संग फरार हो गई युवती
नई नवेली पत्नी को युवक ले गया घुमाने और बॉयफ्रेंड संग फरार हो गई युवती


मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई. एक युवक अपनी नवविवाहित पत्नी को फूलबाग स्थित चिड़ियाघर घुमाने ले गया था. जब पति बाइक पार्क करके वापस लौटा तो उसकी नवविवाहिता पत्नी मौके से गायब थी. इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला एक युवक के साथ बाइक पर जाती दिखाई दी. जानिए पूरा मामला. 

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, शिवपुरी के नरवर निवासी करण रजक मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से ग्वालियर आया था. दोनों फूलबाग स्थित चिड़ियाघर घूमने पहुंचे थे. करण जब बाइक पार्क कर रहा था, तभी उसकी पत्नी वहां पहले से मौजूद एक युवक की बाइक पर बैठ गई और उसके साथ चली गई.

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पुलिस को दी सूचना

पत्नी के अचानक गायब होने पर करण ने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पड़ाव थाना पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की. फुटेज में महिला एक युवक के साथ बाइक पर जाती दिखाई दी.

पति ने पुलिस को क्या जानकारी दी?

करण ने पुलिस को बताया कि सीसीटीवी में दिख रहा युवक अरमान खान है, जिसे वह अपनी पत्नी का पुराना प्रेमी बता रहा है. पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर महिला और उसके साथ गए युवक की तलाश शुरू कर दी है. पड़ाव थाना इंचार्ज शैलेंद्र भार्गव ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया है गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

यह खबर भी पढ़ें: पिता के हत्यारोपियों की बेल की खबर सुन कोर्ट में फांसी लगाने लगा युवक, सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते रोका, मचा हंगामा

Tags: Gwaliorgwalior newsMadhya PradeshNewly Married CoupleNewlywed Woman
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