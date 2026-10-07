पत्नी को घुमाने चिड़ियाघर लाया था पति, बाइक पार्क करते ही प्रेमी संग भाग गई दुल्हन; युवक की नई-नई हुई थी शादी

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई. एक युवक अपनी नवविवाहित पत्नी को फूलबाग स्थित चिड़ियाघर घुमाने ले गया था. जब पति बाइक पार्क करके वापस लौटा तो उसकी नवविवाहिता पत्नी मौके से गायब थी. इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला एक युवक के साथ बाइक पर जाती दिखाई दी. जानिए पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, शिवपुरी के नरवर निवासी करण रजक मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से ग्वालियर आया था. दोनों फूलबाग स्थित चिड़ियाघर घूमने पहुंचे थे. करण जब बाइक पार्क कर रहा था, तभी उसकी पत्नी वहां पहले से मौजूद एक युवक की बाइक पर बैठ गई और उसके साथ चली गई.

पुलिस को दी सूचना

पत्नी के अचानक गायब होने पर करण ने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पड़ाव थाना पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की. फुटेज में महिला एक युवक के साथ बाइक पर जाती दिखाई दी.

शिवपुरी से एक युवक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर घूमने आया था। पति अपनी पत्नी को पड़ाव थाना क्षेत्र स्थित जू (चिड़ियाघर) के बाहर छांव में उतारकर बाइक को 5 कदम दूर पार्किंग में खड़ा करने गया था। ​जब पति कुछ मिनट बाद वापस लौटा, तो उसकी पत्नी वहां मौजूद नहीं थी। आसपास तलाशने और मोबाइल पर घंटी जाने के बाद फोन बंद आने पर उसने चिड़ियाघर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में सामने आया कि पत्नी बाइक से उतरने के महज 26 सेकंड के भीतर ही दूसरे युवक की बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गई। ​ जांच में सामने आया कि यह युवती करीब दो साल पहले भी अपने घर से गायब हुई थी और बहौड़ापुर निवासी अरमान खान के साथ बरामद हुई थी। उस समय किशोरी की उम्र 16 साल होने के कारण आरोपी अरमान के खिलाफ पॉक्सो व दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। ​मामले के बाद परिजनों ने इसी साल शिवपुरी में उसकी शादी दूसरे युवक से कर दी थी। मंगलवार को वह पति के चाचा के यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने शिवपुरी से आई थी और रास्ते में जू घूमने की इच्छा जताई थी। फिलहाल, पति की शिकायत पर पुलिस युवती और संदिग्ध युवक की तलाश कर रही है। — GNL (@GwaliorNewsLive) October 7, 2026

पति ने पुलिस को क्या जानकारी दी?

करण ने पुलिस को बताया कि सीसीटीवी में दिख रहा युवक अरमान खान है, जिसे वह अपनी पत्नी का पुराना प्रेमी बता रहा है. पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर महिला और उसके साथ गए युवक की तलाश शुरू कर दी है. पड़ाव थाना इंचार्ज शैलेंद्र भार्गव ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया है गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

यह खबर भी पढ़ें: पिता के हत्यारोपियों की बेल की खबर सुन कोर्ट में फांसी लगाने लगा युवक, सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते रोका, मचा हंगामा