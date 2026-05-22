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Gwalior Suicide: पति ने नहीं मानी पत्नी की बात, फिर कमरे में किया ऐसा काम, दरवाजा टूटते उड़े होश

Gwalior Wife Suicide Case: ग्वालियर में पति द्वारा मोबाइल रिचार्ज न कराने के चलते 23 वर्षीय नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

By: Munna Verma | Last Updated: May 22, 2026 11:11:02 AM IST

पति के साथ मामूली विवाद पर पत्नी ने जान दे दी.
पति के साथ मामूली विवाद पर पत्नी ने जान दे दी.


Gwalior Wife Suicide Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक दिल दहला देना वाला मामला सामने आया है. जिले के मुरार थाना क्षेत्र के घोसीपुरा इलाके की रहने वाली 23 वर्षीय नवविवाहित ने फांसी लगाकर जान दे दी. उनका नाम सोनम रजक बताया जा रहा है. सोनम की शादी फरवरी 2026 में ग्वलियर के रहने वाले निखिल रजक से हुई थी. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही पुलिस मामले की जांच में लग गई है.

मृतका सोनम के पति निखिल रजक एक होटल में काम करते हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि घर में वाई-फाई होने की वजह से उन्होंने सोनम के मोबाइल पर अलग से रिचार्ज नहीं कराया, जिससे वह नाराज थी. इसको लेकर दोनों के बीच थोड़ा विवाद और नाराजगी थी. इसके बाद निखिल ड्यूटी पर चला गया. निखिल के अनुसार शाम को करीब 6 बजे उन्होंने सोनम के फोन पर रिचार्ज कराया और फोन किया. निखिल के फोन करने के बावजूद फोन रिसीव नहीं हुआ, तो उन्होंन परिवार को इसकी सूचना दी.

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फंदे पर लटकी मिली लाश

निखिल के जरिए परिवार वालों को सूचना देने के बाद जब परिजन सोनम के कमरे के पास गए तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था. कुछ देर बाद निखिल भी ड्यूटी से घर वापस आ गया. काफी आवाज देने के बाद कोई हलचल नहीं हुई, तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया. दरवाजे के टूटते ही नजारा देख मानों लोगों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई हो. सोनम का शव घर के अंदर फांसी के फंदे में लटका हुआ था. 

दहेज के लिए कर रहा था परेशान

वहीं दूसरी ओर मायके के पक्ष वाले सदमे में हैं और उन्होंने दूल्हे निखिल और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोनम के घर वालों का कहना है कि यह सिर्फ मोबाइल रिचार्ज का विवाद नहीं है, बल्कि शादी के बाद से ही निखिल दहेज में एक महंगी बाइक की मांग कर रहा था. मांग पूरी न होने पर सोनम को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा.

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है. मुरार पुलिस के सीएसपी अतुल कुमार सोनी के अनुसार, दोनों पक्षों के प्रारंभिक बयान दर्ज कर लिए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ-साथ गहन जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस इस समय आत्महत्या और दहेज प्रताड़ना दोनों पहलुओं को देखते हुए मामले की बारीकी से जांच कर रही है.

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Tags: gwalior news
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