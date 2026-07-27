शादी के बाद गैर मर्दों संग बनाती थी संबंध, एक दिन तो खेत में ही प्रेमी संग कर डाला ऐसा ‘कांड’; फिर जो हुआ…

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से फरार युवती पुलिस को देवास में अपने प्रेमी के साथ मिली, लेकिन मौका पाकर वह भाग निकली. इसके बाद रिजौदा के युवाओं और गौ सेवकों ने हिम्मत दिखाई और युवती को पकड़ लिया, लेकिन इस बीच मौका पाकर प्रेमी भागने में कामयाब रहा. पुलिस ने युवती को झांसी के मोठ में प्रेमी के साथ बरामद किया था. महिला और उसके प्रेमी के साथ पुलिस अन्य लोगों को भी पकड़कर साथ लेकर आ रही थी, लेकिन शिवपुरी में एक भोजनालय के पास सभी शातिर पुलिस को चकमा देकर खेतों की ओर फरार हो गए.

पुलिस ने क्या जनाकारी दी?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,युवती मूलरूप से ग्वालियर के जलालपुर की रहने वाली है. युवती की शादी देवास जिले के बरोठा थाना क्षेत्र के चौहान परिवार में हुई है. शादी के बाद वह एक बच्चे की मां भी मिली. बताया जाता है कि शादी से पहले उसके प्रेम संबंध थे. वहीं, शादी के बाद भी वह अपने पूर्व प्रेमी के संपर्क में रही. इसी कारण वह अपने बच्चे के साथ प्रेमी लल्ला जाटव के साथ भाग गई.

टॉयलेट जाने के बहाने दिया धोखा

बताया जा रहा है कि युवती और उसके प्रेमी के साथ अन्य आरोपियों को पुलिस सरकारी गाड़ी में देवास ले जा रही थी. लुकवासा चौकी क्षेत्र में एनएच-46 पर जैन भोजनालय के पास सभी रुके, क्योंकि आरोपियों ने चाय पीने की इच्छा जाहिर की. चाय पीने के बाद युवती ने टॉयलेट जाने की बात कही. पुलिस ने भरोसा कर सभी को झाड़ियों की ओर जाने दिया. इस बीच मौका पाकर युवती सहित तीनों आरोपी अचानक खेतों की तरफ दौड़ पड़े. युवती भी उनके साथ भाग गई.

लोगों ने पकड़ लिया

पुलिस ने पीछा करके गौसेवकों और रिजौदा गांव के युवकों ने उनका पीछा किया. खेतों में काफी दौड़-भाग के बाद दो आरोपियों और महिला को पकड़ लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी लल्ला जाटव फरार हो गया. बाद में देवास पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की, जो दतिया की मिली। इसी आधार पर पुलिस ने दतिया से सटे उत्तर प्रदेश के झांसी के मोठ क्षेत्र में दबिश देकर महिला, उसके बच्चे व प्रेमी लल्ला जाटव और उसके दो साथियों को पकड़ लिया.

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