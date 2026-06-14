पति से अलग हुई, प्रेमी संग कोर्ट मैरिज की… अब अचानक गायब हुई महिला, इस लव स्टोरी में हर घंटे बदल रहा है सस्पेंस

Gwalior love affair: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रेम, परिवार और कानून के बीच खड़े कई सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है. यहां एक महिला पहले अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई, फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली. लेकिन अब वही महिला अचानक गायब हो गई है और उसके कथित अपहरण का आरोप उसके पहले पति और परिवार पर लगाया जा रहा है. मामले की जटिलता ऐसी है कि पुलिस भी फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है. अधिकारियों का कहना है कि सबसे पहले महिला को तलाशना जरूरी है, क्योंकि उसी के बयान से पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सकेगी.

छह महीने पहले पति और बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ चली गई थी महिला

जानकारी के मुताबिक मामला ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र का है. यहां रहने वाली 28 वर्षीय महिला करीब छह महीने पहले अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर अपने ही किरायेदार रामेंद्र सिंह के साथ चली गई थी. परिवार छोड़ने के बाद दोनों ने कानपुर में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और वहीं साथ रहने लगे. इस घटनाक्रम के बाद महिला के पहले पति ने पत्नी की गुमशुदगी और बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया था.

पुराने केस में बयान देने कोर्ट पहुंचे थे दोनों

पहले पति द्वारा दर्ज कराए गए मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत महिला और उसका प्रेमी हाल ही में ग्वालियर कोर्ट पहुंचे थे. दोनों को मामले में अपने बयान दर्ज कराने थे. बताया जा रहा है कि कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने के बाद दोनों वापस लौट रहे थे. इसी दौरान घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया.

कोर्ट से बाहर निकलते ही हुआ बवाल

प्रेमी रामेंद्र सिंह का आरोप है कि कोर्ट से निकलने के बाद महिला के पहले पति, भाई और अन्य परिजनों ने उनकी कार को रोक लिया. उसका कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई और महिला को जबरन दूसरी कार में बैठाकर ले जाया गया. घटना के बाद उसने तत्काल पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई. इस मामले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस महिला को लेकर पहले पति ने कभी बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था, अब उसी महिला के कथित अपहरण का आरोप उसी पति पर लगाया जा रहा है. प्रेमी का दावा है कि महिला अपनी इच्छा से उसके साथ रह रही थी और दोनों ने कानूनी रूप से शादी भी कर ली थी. ऐसे में उसे जबरन ले जाना अपराध की श्रेणी में आता है.

महिला की तलाश में जुटी पुलिस

उधर पुलिस फिलहाल पूरे मामले को बेहद सावधानी से देख रही है. अधिकारियों का कहना है कि जब तक महिला नहीं मिल जाती, तब तक किसी भी पक्ष के दावे को अंतिम रूप से सही या गलत नहीं कहा जा सकता. पुलिस महिला की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है. साथ ही घटना से जुड़े सभी पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

महिला खुद गई या जबरन ले जाई गई?

पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिला आखिर कहां है? अगर वह अपने परिवार के साथ अपनी इच्छा से गई है तो प्रेमी द्वारा लगाए गए अपहरण के आरोप कितने सही हैं? वहीं अगर उसे वास्तव में जबरन ले जाया गया है तो यह मामला गंभीर आपराधिक मोड़ ले सकता है. इन सवालों के जवाब फिलहाल महिला के सामने आने के बाद ही मिल पाएंगे.

रिश्तों की इस कहानी में अभी कई सवाल बाकी

यह मामला केवल प्रेम प्रसंग या पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं रह गया है. इसमें शादी, बच्चों की जिम्मेदारी, कोर्ट मैरिज, पारिवारिक असहमति और अब कथित अपहरण जैसे कई पहलू जुड़ चुके हैं. इसी वजह से यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर किसी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है. ग्वालियर की सीएसपी हिना खान के अनुसार मामले की शिकायत प्राप्त हुई है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रही है और महिला का पता लगाने का प्रयास जारी है.