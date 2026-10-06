Home > मध्य प्रदेश > प्रेत आत्मा का साया या साजिश! 3 दिन के भीतर घर में लगी 20 बार आग, परिवार में फैली दहशत; पुलिस भी हैरान

प्रेत आत्मा का साया या साजिश! 3 दिन के भीतर घर में लगी 20 बार आग, परिवार में फैली दहशत; पुलिस भी हैरान

Gwalior News: ग्वालियर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई हैं. जहां एक घर में पिछले तीन दिनों से बार-बार रहस्यमयी तरीके से आग लग रही है. इससे परिवार के साथ-साथ आसपास के लोग भी हैरान हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 6, 2026 12:13:22 PM IST

ग्वालियर न्यूज
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ग्वालियर के सिकंदर कंपू के गिरवाई थाना क्षेत्र में रहने वाले जितेंद्र थोरात के घर में तीन दिनों के दौरान करीब 20 बार आग लग चुकी है.  शुरुआत में नर्सरी के गमलों में आग लगी, इसके बाद घर के अंदर पलंग के नीचे, बिस्तर और अलमारी में भी आग लग गई. बार-बार हो रही इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है. 

परिवार ने क्या बताया?

परिवार के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब एक बजे घर के बाहर रखे नर्सरी के सामान में अचानक आग लगनी शुरू हुई. प्लास्टिक के गमलों में करीब 7 से 11 बार आग लगी. शुरुआत में परिवार ने इसे तेज धूप या किसी की शरारत मान रहे थे, लेकिन रविवार को जब घर के अंदर भी आग लगने लगी तो सभी डर गए.

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बंद आलमारी में लगी आग, तो मचा हड़कंप

यमुना थोराट के मुताबिक, दोपहर करीब एक बजे कमरे में पलंग के नीचे रखे बिस्तर में अचानक आग लग गई. परिवार ने आग बुझाकर सामान बाहर निकाला, लेकिन कुछ देर बाद बंद अलमारी के अंदर रखे कपड़ों में भी आग लग गई.

इसके बाद घर के अलग-अलग हिस्सों में आग लगने का सिलसिला जारी रहा. कभी गेट के पास, कभी सीढ़ियों पर तो कभी आंगन में रखे सामान में आग लगी. हर बार आग की जगह बदलती रही, जिससे परिवार में डर बढ़ता गया.  जब ये खबर फैली तो आसपास के लोग भी डरने लगे. 

पुलिस को दी गई सूचना

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस करीब तीन घंटे तक मौके पर मौजूद रही, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर से आग लग गई. बार-बार आग लगने से परिवार में दहशत का माहौल है. हालांकि, आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई हैॉ. परिवार को किसी अनहोनी की आशंका है, जबकि कुछ लोग इसे किसी की शरारत मान रहे हैं. पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले की वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की है. आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों बार-बार लग रही है आग? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा. 

यह खबर भी पढ़ें: Sanjay Dutt Controversy: संजय दत्त के बयान पर मचा बवाल तो बचाव में आए शेखर सुमन, बोले- ‘उनके मन में देश के लिए सम्मान है’

Tags: Gwalior Fire IncidentGwalior Latest Newsgwalior news
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