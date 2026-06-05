Home > मध्य प्रदेश > लव मैरिज के बाद पत्नी को चढ़ा शादीशुदा शख्स के प्यार का खुमार! मायके मानने आए पति और ननद को दिया धोबीपछाड़

लव मैरिज के बाद पत्नी को चढ़ा शादीशुदा शख्स के प्यार का खुमार! मायके मानने आए पति और ननद को दिया धोबीपछाड़

Gwalior Extra Marital Affair: ग्वालियर में लव मैरिज के बाद एक महिला को कथित तौर पर किसी दूसरे आदमी से प्यार हो गया. इस वजह से पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे और परेशान होकर पत्नी अपने मायके चली गई.

By: Shristi S | Published: June 5, 2026 11:18:58 PM IST

ग्वालियर में पत्नी को घर लें जाने पहुंचे पति और ननद के साथ हुई मारपीट
ग्वालियर में पत्नी को घर लें जाने पहुंचे पति और ननद के साथ हुई मारपीट


Gwalior Extra Marital Affair Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है. लव मैरिज के बाद एक महिला को कथित तौर पर किसी दूसरे आदमी से प्यार हो गया. इस वजह से पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे और परेशान होकर पत्नी अपने मायके चली गई.

जब पति अपनी बहन के साथ सुलह करने के लिए ससुराल पहुंचा, तो ससुराल वालों ने उन दोनों पर हमला कर दिया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह सारा माजरा क्या है.

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क्या है पूरा माजरा?

जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर के इंदरगंज पुलिस स्टेशन इलाके की यह घटना एक लव मैरिज से जुड़ी है. विजय मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने करीब चार साल पहले एक महिला से शादी की थी. शादी के शुरुआती दिन ठीक-ठाक बीते और उनका एक बेटा भी है. हालांकि, समय के साथ पति को अपनी पत्नी के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ, जिससे उसे शक होने लगा.

पति का आरोप है कि उसकी पत्नी के किसी दूसरे शादीशुदा आदमी के साथ संबंध बन गए थे. उसका दावा है कि पत्नी के मोबाइल फोन पर मिली WhatsApp चैट से इसकी पुष्टि हुई. इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए और हालात इतने बिगड़ गए कि पत्नी गुस्से में अपने मायके चली गई.

सुलह की कोशिश के दौरान पति और ननद पर हमला

मामले को सुलझाने की उम्मीद में, पति विजय मिश्रा अपनी बहन के साथ खल्लासीपुरा में अपनी पत्नी के मायके गए. शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और झगड़ा सुलझाने की कोशिश की गई. लेकिन जल्द ही बहस बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी के परिवार वालों ने उस आदमी और उसकी बहन पर हमला कर दिया. घर के बाहर सड़क पर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और मारपीट हुई.

पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

घटना के बाद, पीड़ित भाई-बहन सीधे इंदरगंज पुलिस स्टेशन गए और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि वे सिर्फ समझौता करने के लिए वहां गए थे, लेकिन उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और फिर हमला किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है. इस घटना के बाद यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

Tags: GwaliorMadhya Pradesh
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